第１０２回箱根駅伝で３年ぶりの王座奪還を狙う駒大の６区スペシャリスト・伊藤蒼唯（あおい、４年）は強さを増しラストイヤーを迎える。山下りの６区を２度担ってきたが、今季は１１月の全日本大学駅伝５区区間新の激走でチームを２年ぶり１７度目の優勝に導くなどさらなる進化を遂げ、箱根は平地の主要区間を担う可能性も十分だ。元長距離選手だった父・桂太さんの思いも胸に始めた競技の大学集大成。実業団ステージへ勢いのつく箱根路にする。

王座を奪う布陣はそろっている。駒大は１１月末から１２月初旬に、例年通り千葉・白子合宿でチームの状態を確認。順調に練習を消化した伊藤は「箱根に良い形で入れそう」と頼もしい言葉を口にした。１年時に箱根６区で学生３大駅伝区間賞デビューを飾り、３年時も区間２位。山下りのスペシャリストだが、今季は「６区以外でも区間賞争いができる」とチームのために全力を注ぐ覚悟。得意の山下りであれば「区間新を自分が出したい」と前回、青学大の野村昭夢（現住友電工）がマークした区間記録（５６分４７秒）更新も視野に入れた。

最上級生の役割を、申し分なく果たしてきた。今季は６月に仙骨を故障し、夏は思うように練習が積めなかった。それでもラストイヤーの強い思いで駅伝シーズンに「急ピッチで仕上げた」。１０月の出雲駅伝４区２位と好走し、１１月の全日本大学駅伝は１位と３５秒差の４位で受けると従来の記録を１７秒更新する区間新記録（３５分１秒）の快走を見せ約５キロで首位浮上、５２秒差つけてつないだ。これまで３大駅伝を８回走り、区間２位は５回。１年時の箱根以来２回目の区間賞と大会ＭＶＰに「レベルが上がった」と自信がみなぎる。

父・桂太さんは出雲市陸協の役員。山梨学院大のランナーだったが、３大駅伝とは無縁だった。「父が箱根駅伝を目指していたので、お正月はいつもテレビで箱根がついていた。競技を本格的にやり始めてからはいつか走ってみたいと思っていた」。父に憧れて始めた長距離で、いつしか夢を受け継いだ。「良いところを、最後にもう一回見せたい」。親子２代の夢、箱根に懸ける思いは人一倍強い。

卒業後は強豪・富士通に進み、目標は「日本を代表するランナーになること」だ。次のステージへ勢いをつける最後の箱根路。「総合優勝して良い形で終わりたい。自分ができる最大限のことをして、チームの勢いをつけられるような走りがしたい」。３冠を達成した１年時以来の優勝で、笑顔のフィナーレを迎える。（手島 莉子）

◆伊藤 蒼唯（いとう・あおい）２００４年１月１２日、島根・出雲市生まれ。２１歳。出雲工を経て駒大では１年時の箱根６区区間賞。２年時は出雲４区２位、全日本５区２位。３年時は出雲４区３位、全日本３区２位、箱根６区２位。４年時は４月の学生個人選手権１万メートル優勝。出雲４区２位、全日本５区区間新。１７０センチ、５２キロ。

〇…駒大の藤田監督は「自信を持った１０人を登録できれば、総合優勝は見えてくる。なんとしても総合優勝を」と意気込んだ。実現に向けては「区間配置が重要」と語り「エース、山、つなぎ、全ての区間がかみ合わないと勝てない」と強調した。また出雲駅伝を欠場し、全日本駅伝で復帰したエース・佐藤圭汰（４年）の現在の状態について「特段問題ない」と語った。

◆駒大 １９６４年創部。箱根駅伝は６７年に初出場して以降、連続して出場を続ける。総合優勝８回。全日本大学駅伝は優勝１７回。出雲駅伝は優勝５回。２０２２年度に学生駅伝３冠を果たすなど歴代最多３０冠を誇る。練習拠点は世田谷区。長距離部員は３８人、学生スタッフ１０人。タスキの色は藤色。主なＯＢは２２、２３年世界陸上代表の田沢廉（トヨタ自動車）、２１年東京五輪マラソン代表の中村匠吾（富士通）ら。