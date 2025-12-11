成田凌、杉咲花の“現在の恋人”役 『おちょやん』夫婦役が共演「おもしろくないはずがありません」【コメント全文】
俳優の成田凌が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（2026年1月14日スタート、毎週水曜 後10：00）に出演することが11日、発表された。主人公・土田文菜（杉咲）の現在の恋人を演じる。
【写真】あのコインランドリーで…恋人同士の杉咲花＆成田凌
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
成田は、2014年にドラマ『FLASHBACK』（フジテレビ）で俳優デビュー。その後、『逃げるは恥だが役に立つ』（2016年／TBS系）、『コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−THE THIRD SEASON』（2017年／フジテレビ系）をはじめ、数々のドラマ、映画に出演。幅広く演じ分ける表現力の豊かさが魅力である。2019年には第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、『逃亡医F』（2022年／日本テレビ系）でプライムタイム帯連続ドラマ初主演を果たした。
杉咲とは連続テレビ小説『おちょやん』（2020年〜2021年／NHK総合ほか）で夫婦役として共演。今泉作品では、映画『愛がなんだ』（2019年公開）、『街の上で』（2021年公開）、『1122 いいふうふ』（2024年配信）に出演し、とくに『愛がなんだ』での演技が評価され、第11回TAMA映画賞最優秀新進男優賞をはじめ多くの賞を受賞した。日本テレビ系連続ドラマ出演は『降り積もれ孤独な死よ』（2024年／読売テレビ・日本テレビ系）以来となる。
成田が演じるのは、文菜の現在の恋人・佐伯ゆきお（32）。職業は、美容師。コインランドリーを訪れた際に文菜と出会う。好きな音楽や他愛のない会話から文菜に興味を抱き、つきあうことに。優しくまっすぐな性格である。
公開された場面写真の中には、すでに解禁された予告映像で主人公・文菜がたたずんでいたコインランドリーでの様子も。2人はどんなやり取りをしているのか。
【コメント全文】
■成田凌（佐伯ゆきお役）
台本を読み終え、監督に、文菜はみなさんに愛されますかね、と質問すると、なんの心配もない。大丈夫。と答えてくれました。主人公の文菜に対する羨ましさというか、嫉妬心に近いものなのか、なぜか持ってしまっている無駄な正義感からなのか。すでに文菜の恋人目線になっていたのか。かっこつけた質問をしてしまいました。
主演杉咲花、監督今泉力哉。おもしろくないはずがありません。冬と春の間のはなしです。お楽しみに。
