来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え、決定戦へ進む3チームが決まりました。

日本時間10日、エストニアを下し、2位以上を確定させた日本(フォルティウス)は全勝で迎えた最終第7戦ノルウェーと対戦。第6エンドに4点のビッグエンドを奪われ逆転を許すと、その後の延長戦で得点を許し、初黒星となりました。

試合を終えスキップの吉村紗也香選手は「今の試合では相手に4点というビッグエンドを与えてしまって、そこが響いてしまったかなと」と敗因を分析。試合を振り返り「それまでの流れはよく出来ていましたし。相手に複数点取られる場面っていうのがあったので、また明日そういったところを調整しながら最後までアイスを読んで、勝利に向かって頑張っていきたいと思います」と良かった点をあげつつ、明日の改善点を話しました。

「エキストラまでできたっていうのはたくさん情報を得られたので、これは絶対に明日に生きる。この情報をみんなでもう一回整理しながらちゃんと明日に生かせるように準備していきたいなと思います」と前向きなコメントをしました。

決定戦では、予選リーグ1位(ノルウェー)と2位(日本)のチームが対戦し、勝者にミラノ・コルティナオリンピックの出場枠の1つ目が与えられます。第1戦の敗者は、予選リーグ3位(アメリカ)と対戦。この勝者が2つ目の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

明日リベンジ戦となるノルウェーとの決定戦に向け、「相手よりも先にいいポジションを取るっていうところと、後やっぱり複数得点を狙いにいくときには自分のシューター(ストーン)はできるだけいい位置に残すっていうのも、もうやることは変わらずなんですけども」とこの日の試合での反省点を踏まえつつ「一つ一つのショットをベストな位置に持って行くことを集中しながら戦っていきたいと思っています」と五輪出場に闘志を燃やしました。