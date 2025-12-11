江口のりこ、米・ディズニー社で貴重資料に歓喜 渡辺翔太にお土産検討も“ミニマリスト”情報に驚きの提案
東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）がMCを務める11日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフルSP』（後8：00）は、2時間たっぷりディズニースペシャルとして、「1万人が選んだ、ディズニーアニメーションの心震えた名シーン」をランキングで紹介。スタジオゲストの佐藤栞里、やす子、柴田理恵、野呂佳代、土田晃之も感動の名場面が続々登場する。
【番組カット】ほぉほぉ⋯興味深そうな表情を浮かべる渡辺翔太
ディズニー長編アニメーション50作品目となる『塔の上のラプンツェル』（2011年）からは、幻想的でロマンチックなシーンがランクイン。野呂が「歌がすごくいい！」と絶賛し、やす子もノリノリで見守る中、柴田は主人公・ラプンツェルの長い髪の毛や、髪の毛をロープ代わりにして地上へ降り立つ姿、幻想的なランタンの世界などに大感激。
さらに日本文化もインスパイアされた映画『ベイマックス』（2014年）からは、絶対に外せないあのシーンがランクイン。涙なしでは見られないグッとくる展開に、柴田も「泣いちゃうね」とコメントする。
また、佐藤が「見たことがなかったけど、VTRを見てうるっときちゃった」と語るのは映画『シュガー・ラッシュ』。アンケートでも「悪いやつを退治しようとする姿が勇敢」「ここは泣いちゃう…」と言われる感動の名場面が登場する。さらに映画『ズートピア』（2016年）でジュディとニックが気持ちをぶつけ合って仲直りをするシーンも。彼らの心境を光と影で表す名シーンにやす子は「尊い！」と心の声が漏れ出る。
このほか『アナと雪の女王』『美女と野獣』『アラジン』『モアナと伝説の海』の名曲も。さらに『アバター』では名シーンのほか、なかなか見ることができない撮影の裏側も紹介する。
さらに、映画『ズートピア2』日本版声優・江口のりこが、アメリカ・カリフォルニアのウォルト・ディズニー・カンパニーへ。数々の作品でアカデミー賞に輝いてきたディズニーアニメーション作品が世界中から愛される秘密を、お宝資料や表情豊かなキャラクターたちに命を吹き込む方法など普段なかなか聞くことができない貴重な話から探っていく。「ニブルズを見れば見るほどかわいてくしょうがない！この役をやれてよかったな、誇りに思うなと思った」と喜びの声を上げる貴重な資料とは。
さらに従業員しか買うことができないディズニーショップでお買い物も。さまざまな限定グッズが販売されている中、スタジオでVTRを見守るMC東野＆渡辺にお土産を買うことに。「コアなテレビや映画が好きなイメージがあるから…」と、東野へのお土産を即決。続けて渡辺の分をセレクトしようとするのだが、スタッフから「渡辺はミニマリスト」との情報が入ると江口からとんでもない提案が…。「カリフォルニアのオフィス限定グッズほしい！ 江口さん…!!」とスタジオの渡辺も懇願するが…。江口はどんなグッズをセレクトしたのか。
