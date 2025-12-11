来年1月12日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク!」（月曜午後9時）が、10日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。橋本環奈（26）と向井理（43）のツーショット写真を投稿した。

公式アカウントでは「包帯巻いててもかわいい湖音波(#橋本環奈)と撮影裏でメロいと話題になった中田先生(#向井理)の2shotをお届け」とコメントし、橋本と向井のツーショットを投稿。

金髪にジャージー姿の橋本と白衣姿の向井の笑顔のショットを披露している。

この投稿にフォロワーからは「最高の写真ありがとうございます」「これはメロすぎる」「お兄さんと妹ちゃんって感じだね」「美男美女すぎる」とコメントが寄せられている。

同作は、オリジナルストーリーで、高校を退学した元"ヤンキー娘"田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。

向井は、かつてバイク事故で緊急搬送されてきた湖音波の命を救ったスゴ腕医師で、湖音波が脳神経外科医を目指すきっかけにもなった脳神経外科部長、中田啓介を演じる。