「同胞をLAに迎えることを喜んでいる」キケ、世界的ラッパーとの“3ショット”でディアス獲得を歓迎

キケ・ヘルナンデスが同郷のディアスを歓迎した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したという報道を受け、キケ・ヘルナンデスが反応した。

【写真】キケ・ヘルナンデスが同郷の3人との写真公開 ディアスを歓迎

K・ヘルナンデスは自身のインスタグラムのストーリーズで、ディアスと世界的なラッパーであるバッド・バニーの3人での写真を公開した。3人とも同じプエルトリコ出身で、仲の良さをうかがわせた。

米メディア『ClutchPoints』もこれを受け、「ファンの間では周知の事実だが、ヘルナンデスとディアスは実は仲が良く、私服姿でバッド・バニーと写真を撮ったこともある」と記した。