「同胞をLAに迎えることを喜んでいる」キケ、世界的ラッパーとの“3ショット”でディアス獲得を歓迎
キケ・ヘルナンデスが同郷のディアスを歓迎した(C)Getty Images
ドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したという報道を受け、キケ・ヘルナンデスが反応した。
【写真】キケ・ヘルナンデスが同郷の3人との写真公開 ディアスを歓迎
K・ヘルナンデスは自身のインスタグラムのストーリーズで、ディアスと世界的なラッパーであるバッド・バニーの3人での写真を公開した。3人とも同じプエルトリコ出身で、仲の良さをうかがわせた。
米メディア『ClutchPoints』もこれを受け、「ファンの間では周知の事実だが、ヘルナンデスとディアスは実は仲が良く、私服姿でバッド・バニーと写真を撮ったこともある」と記した。
同メディアは、ディアス獲得の報道に関して「まるでワールドシリーズ優勝時のような雰囲気が再び漂っている。ファンはワールドシリーズのロースターから完全に外されたタナー・スコットの代わりに、オールスター級のリリーフ投手が9回のマウンドに上がる世界を想像している」と伝えている。
K・ヘルナンデスの投稿に対しては「一つ確かなのは、このレフト、サード、ファースト、時々ピッチャーもこなす選手（K・ヘルナンデス）が、ドジャースの3連覇がかかる来年に向け、同胞（ディアス）をロサンゼルスに迎えることを喜んでいるということだ」と、見解を示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
