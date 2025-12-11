出場２１チームの登録選手が発表された。前回４区８位と健闘した早大の長屋匡起（３年）を除けば、上位校で主力級のメンバー漏れはない。好勝負が期待される。

今季の学生３大駅伝初戦の出雲は国学院大が快勝し、同２戦の全日本は駒大が完勝した。昨季の箱根は青学大が大会新記録で圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と、スピードを生かした爆発力がある中大が第１０２回箱根駅伝の有力な優勝候補に挙がる。

「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）という切り札を持つ早大も強力だが、４強に比べると、やや、選手層が薄いか。長屋の不在はやはり痛い。

駅伝巧者の創価大と帝京大、斎藤将也（４年）とヴィクター・キムタイ（４年）というダブルエースを擁する城西大も最大限の力を発揮すれば、優勝争いに加わる力を持つ。

青学大の原晋監督（５８）は「４強（青学大、駒大、国学院大、中大）に大きな力の差はない。結局、大一番で力を発揮したチームが勝つ」と表情を引き締めて話す。大一番まで約３週間。インフルエンザなど感染症が“最恐”の敵となる。全チームの全選手が自身の力を１００％発揮することを願っている。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）