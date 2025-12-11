Butter Butler迎春セレクション登場！新年を彩る贅沢スイーツセット

新しい一年の幕開けにふさわしい華やかなギフトが、Butter Butler（バターバトラー）から登場します。毎年人気の迎春限定パッケージが、今年もさらに洗練された姿でお目見え♡バターバトラー自慢の「バターフィナンシェ」と「バターガレット」を詰め込んだ「迎春バトラーセレクション」は、新年のご挨拶や家族団らんの手土産にぴったりです。数量限定での販売なので、見逃せません♪

贅沢を詰め込んだ迎春限定「バトラーセレクション」



迎春バトラーセレクション

新発売される「迎春バトラーセレクション」は、バターバトラーの中でも特に人気の高い焼き菓子を詰め合わせた特別セット。

価格は16個入3,240円（税込）で、「バターフィナンシェ」8個と「バターガレット」8個が楽しめます。

パッケージは初日の出をモチーフにした晴れやかで縁起の良いデザイン。お正月に家族が集まる時間や、久しぶりに会う方への手土産としても喜ばれる華やかさです。

数量限定のため、早めの購入がおすすめです。

人気No.1の焼き菓子を堪能♡フィナンシェ＆ガレット



バターフィナンシェ

「バターフィナンシェ」は、ヨーロッパ産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使用した贅沢な味わい。

外はカリッと、中はメープルシロップが染み込みしっとりとした食感で、多くのファンから愛されています。

4個入1,080円（税込）/6個入1,620円（税込）/8個入2,160円（税込）/12個入3,240円（税込）です。

バターガレット

一方「バターガレット」は、サクッホロッとほどけるフランス伝統菓子。9個入972円（税込）で、コク深いバターの風味が広がる一品です。

バターチョコレートフィナンシェ

フィナンシェアソート（チョコレート）

さらに季節限定で楽しめる「バターチョコレートフィナンシェ」（4個入1,296円税込）。

食べ比べが嬉しい「フィナンシェアソート（チョコレート）」（6個入2,110円税込※消費税切捨表記）もラインアップされ、冬だけの味わいを堪能できます♡

全国の店舗＆オンラインで限定販売スタート



迎春バトラーセレクションは、2025年12月19日(金)より店頭販売を開始。

NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、エキュート大宮店、福岡空港国際線出発ゲート店など全国各地で購入できます。

さらに、羽田空港スマイルトーキョーやEXPASA海老名などの催事店舗でも展開。

公式オンラインショップでは12月1日から先行販売が始まっており、直接買いに行けない方でも手に入れやすいのも嬉しいポイントです。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてくださいね♪

華やかな新年を演出する特別なスイーツギフト♡



Butter Butlerの「迎春バトラーセレクション」は、贅沢な焼き菓子と縁起の良い特別デザインが揃った、お正月にぴったりのギフトセットです。

手土産としてだけでなく、自分へのご褒美にも嬉しい限定商品。バターの香りに包まれる優雅なティータイムが、新しい一年を明るく彩ってくれます。

数量限定の今だけの味わいを、ぜひ手に取ってみてくださいね♪