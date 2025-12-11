¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¶½Ì£¤¢¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼¨¤·¤¿¿·¥ª¡¼¥À¡¼ÊÔÀ®¤ÎàÆ¬Ç¾á¤Ø¤Î´Ø¿´
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ëµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎàÄ¹Ã«Àî¥ª¡¼¥À¡¼á¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂÇ½ç¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ¼¾åÎ´¹ÔÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Ã´¤¤¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ØÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â¼¾å»á¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÂÇ½ç¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ã«ÀîÍ¦Ìé¥¹¥¥ë·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂÇ½ç¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÄ¹Ã«Àî¥³¡¼¥Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï2Ç¯´Ö¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ½ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£Ä¹Ã«Àî¥³¡¼¥Á¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥³¡¼¥ÁÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢1·³¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¶ÈÌ³¤Ïµ»½Ñ»ØÆ³Á´ÈÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÄê´üÅª¤Ê²ñ¿©¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤Æ¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÄê¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¹Í¤¨¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î½ÅÍ×À¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹Ã«Àî¤È¤â¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å°Õ¸«¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»³ÀîÊæ¹â¤ò4ÈÖ¤«¤é³°¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸Î¾ã²Ò¤Ç¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¼°¤ÎÂÇ½çÊÔÀ®¤ÎàÆ¬Ç¾á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£