¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÁÀ¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡©¥Ï¥ï¥¤VÎ¹¹Ô¤Ç¤âÁáÄ«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é²÷ÂÇÏ¢È¯¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ëµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¼«¿È½é¤ÎºÇÂ¿°ÂÂÇ³ÍÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é19»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤â¡¢¤±¤¬¤â¤¢¤ê¥ê¡¼¥°16°Ì¥¿¥¤¤Î110°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡£¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ÏÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç¥Ï¥ï¥¤Æþ¤ê¡£½éÆü¤Ï²ÈÂ²¤ÈÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¬¡¢²¹ÃÈ¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤âµÙ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁáÄ«¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡Ö¡ÊÍèµ¨¤ò¡Ë¤â¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ØÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ¿¤¤¡£º£µ¨ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¶áÆ£·ò²ð¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ÎÌøÄ®Ã£¤Ê¤É¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£¼þÅì¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£