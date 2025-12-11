今年も残り1カ月を切りました。年末年始はクリスマスやお正月などイベントが多く控えていますが、それに伴って増えるのが出費です。今回は、年末年始を少しでもお得に乗り切るための買い物術をご紹介。ポイントは“早めの購入”です。

■12月20日までに備える

2025年も残りあと1カ月。今年は去年夏の天候不順の影響でキャベツをはじめとする野菜の価格やコメの価格が上昇。家計のやりくりに頭を悩ませたという人も多いのではないでしょうか？





■買い物術〈1〉野菜

そんな中、まもなくやって来る年末年始を少しでもお得に乗り切る方法を 新潟県 長岡市出身の 節約 ドバイ ザー丸山晴美さんから学びます。【丸山晴美さん】「（Q.12月に入ったばかりだが、もう年末年始に向けて買い物？）はい、そうです。（Q.早くない？）いえ、早くない。これから怒濤のごとく、 クリスマス ・年末年始というふうにどんどん野菜とかの値段が上がってくるので12月20日までというのを1つの期間として、ここでしっかりとやりくりしていただきたい」

丸山さんがまず、多くのスーパーで割引きがある12月20日までに買ってほしいと話すのが“野菜”です。



【丸山晴美さん】

「たとえば小松菜や春菊・ホウレンソウはしばらく市場が開かないので、そうすると高くなってしまう。このあたりは冷凍ができるので、冷凍してお鍋に入れたり」



さらに…



【丸山晴美さん】

「あと、キノコ。やはり鍋と言ったらキノコ。普段は結構特売とかで安くなっていたりするが、やっぱりお正月価格で高くなりがち。意外と倍くらいになってしまう時もある。春菊が400円台というときも」



鍋などで活躍する葉物野菜やキノコ、レンコン・サトイモなどの根菜類はお正月価格になる前に買うのがおすすめです。

■買い物術〈2〉肉・魚

また、夕食の主役となる“肉”や“魚”にも節約ポイントが。



【丸山晴美さん】

「これからクリスマスにかけてお肉の並びが変わってくる。クリスマスになると鶏肉が増えてくるが、そこから徐々に年末年始モードになってきて、お肉が高級になってくる」



比較的手に取りやすく、“節約お肉”と呼ばれる『豚こま肉』や『鶏むね肉』は年末にかけて売り場面積が狭くなる傾向があると言います。



【丸山晴美さん】

「なので12月20日までに豚こま肉や鶏むね肉を安い時に買って冷凍保存する」



そして、おせち料理に重宝するイクラや数の子も早めに購入し、冷凍保存するのがおすすめだということです。その際…



【丸山晴美さん】

「数の子をそのまま冷凍すると乾燥してしまう。味付けをして冷凍しておくと乾燥しないので、おいしくいただける」

■ラストチャンスは12月31日！？

このほか、昆布や干し椎茸などの乾物もお正月仕様の割高商品が多くなるため、高くなってしまう前に購入しましょう。と、ここまでは早めの購入を推奨してきましたが…



【丸山晴美さん】

「これまでは12月20日までに準備しておいた方がいい食材だったが、実はまだラストチャンスが残っている。それは12月31日。何でかというと、最近のスーパーはお正月1日・2日をお休みするところが増えて来ている。そうなると生鮮食品が12月31日に投げ売りになる」



出費が増える年末年始、買い物方法を工夫してお得に乗り切りたいところです。



ただ、丸山さんは「無計画に買い込んでいると予算オーバーになったり、食べきれず無駄になってしまうこともあるので、よく検討して必要な物だけを買って冷凍保存することが大切」とも話していました。



皆さんもぜひ参考にしてみてください。