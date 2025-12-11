箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）が１０日、恒例として「輝け大作戦」を発令した。「駅伝を走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、チーム全員が、それぞれの立場で輝いてほしい。名付けて『輝け大作戦』です」と宣言した。

１６人の登録選手にはマラソン日本学生記録保持者の黒田朝日（４年）をはじめ、前回のＶメンバーが順当に登録された。上位１０人の１万メートル平均タイムは２８分１秒０８。「２７分台を狙いましたが、中大に先を越されて悔しいです。中大はお見事。ギネス級です」と原監督はライバルをたたえた。

山に１年生秘密兵器 ただ、得意の箱根路では負けるつもりはない。３連覇へ鍵は山の特殊区間。前回、５区は若林宏樹（競技引退）、６区は野村昭夢（現住友電工）が共に区間新記録で走破した。卒業した２人の後継者について原監督は「山には１年生の秘密兵器がいますよ」とニヤリと笑いながら秘策の一端を明かした。１年生の登録メンバーには石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真が入った。この３人の中に「秘密兵器」がいるようだ。

直近の１１大会で８勝。今回も箱根路で輝きを放つつもりだ。（竹内 達朗）

〇…前回上位５校の監督による「箱根駅伝トークバトル」が公式会見後に行われた。青学大の原監督が「トークバトルでも負けません」と宣言すれば、駒大の藤田監督も「原さん、手ごわいですけど負けないように」と応じるなど約１時間、会場の箱根ファンを沸かせた。恒例の目標順位発表では、全監督が「優勝」とボードに書き込み、国学院大の前田監督はすしに例えて「特上はいないが、上にぎり１０人で戦う」と意気込んだ。