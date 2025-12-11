鈴木淳之介は左CBでフル出場、屈辱の股抜きから被弾も…コペンハーゲンは終了間際弾で劇的CL2連勝
[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節 ビジャレアル 2-3 コペンハーゲン]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は10日、リーグフェーズ第6節を各地で行った。DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン(デンマーク)は敵地でビジャレアル(スペイン)と対戦し、3-2で勝利。鈴木は2失点目に関与してしまったが、フル出場で勝利に貢献した。
前節で待望の白星を手にしたコペンハーゲンは、残り3試合で決勝トーナメントプレーオフ進出を狙い、今節で2連勝を目指す。SBやCBのDFポジションをこなすことができる鈴木は、前節の右SBとは変わって左CBでプレーした。
試合は開始早々から動く。前半2分、コペンハーゲンはDFマルコス・ロペスが左サイドからクロスを上げると、FWモハメド・エルユヌシが右足ダイレクトで合わせ、先制に成功した。
その後はビジャレアルの攻撃を受けるコペンハーゲンだが、守備ラインの奮闘でピンチをしのぐ。前半38分にはFWニコラ・ペペにヘディングシュートを打たれるも、GKドミニク・コタルスキがスーパーセーブ。さらにこぼれ球を鈴木がクリアし、失点危機を乗り越える。鈴木はセットプレーからのカウンターで最前線まで走るなど、攻撃にも顔を出した。
コペンハーゲンは前半を1-0のリードで折り返す。だが、後半2分に失点。サイドからのクロスをMFサンティ・コメサニャに決められた。それでも1分後にはハーフタイムに投入されたFWイライアス・アシュリがゴールを決め、再び2-1と勝ち越した。
しかし、コペンハーゲンは後半11分にまたしても追いつかれる。サイドからのパスを受けたFWタニ・オルワセイにシュートを打たれると、前方に立ちはだかった鈴木の股を通されて同点ゴールを決められた。
それでも後半45分、コペンハーゲンは再び勝ち越す。GKからのロングキックを相手に拾われるも、中盤に奪ってカウンター。エルユヌシの右足シュートはブロックされるも、こぼれ球をFWアンドレアス・コルネリウスが仕留め、3-2とリードを奪った。
試合はそのまま終了し、コペンハーゲンは3-2で勝利。2連勝で暫定順位をプレーオフ圏内の23位に上げた。
