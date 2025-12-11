CL開幕5連敗のアヤックス、カラバフに2度のリード許すも逆転で今大会初勝利!! 板倉滉は先発出場
[12.10 欧州CL第6節 カラバフ 2-4 アヤックス]
アヤックスは10日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第6節のカラバフ戦を4-2で制して今大会初勝利を手にした。MF板倉滉はアンカーで65分間のプレーだった。
唯一全敗中のアヤックスは前半10分、相手DFエルビン・ヤファルグリイェフが最終ラインの背後へ蹴ってきたボールに板倉が対応しようとするも、FWカミロ・ドゥランに前に入られてしまう。さらにGKビテスラフ・ヤロシュが中途半端に飛び出していたことでループシュートを放たれ、早々に先制を許した。
それでもアヤックスは前半39分にFWカスパー・ドルベリが強烈なミドルシュートを決めて追いついた。アヤックスにとっては第3節以来今大会2点目となる得点。ところが1-1で折り返した後半2分、DFヤファルグリイェフにスルーパスでペナルティエリア左深くまで入られると、折り返しをDFマテウス・シウバに決められて再び追いかける展開になった。
板倉は後半20分に交代で退き、以降はアヤックスのピッチに立つ選手が全員2000年以降の生まれという若い構成に変わった。ただ同31分に1993年生まれのMFデイビィ・クラーセンが入ると同34分、FWオスカル・グロフがペナルティエリア手前から左足でグラウンダーのシュートをゴール右隅に流し込んで同点とした。
さらにアヤックスは後半38分、速攻から右サイドを駆け上がったDFアントン・ガーエイがゴール左にシュートを突き刺して逆転。同45分にはグロフがこの日2点目を決めてリードを広げ、待望の今大会初勝利を収めた。
アヤックスは10日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第6節のカラバフ戦を4-2で制して今大会初勝利を手にした。MF板倉滉はアンカーで65分間のプレーだった。
唯一全敗中のアヤックスは前半10分、相手DFエルビン・ヤファルグリイェフが最終ラインの背後へ蹴ってきたボールに板倉が対応しようとするも、FWカミロ・ドゥランに前に入られてしまう。さらにGKビテスラフ・ヤロシュが中途半端に飛び出していたことでループシュートを放たれ、早々に先制を許した。
板倉は後半20分に交代で退き、以降はアヤックスのピッチに立つ選手が全員2000年以降の生まれという若い構成に変わった。ただ同31分に1993年生まれのMFデイビィ・クラーセンが入ると同34分、FWオスカル・グロフがペナルティエリア手前から左足でグラウンダーのシュートをゴール右隅に流し込んで同点とした。
さらにアヤックスは後半38分、速攻から右サイドを駆け上がったDFアントン・ガーエイがゴール左にシュートを突き刺して逆転。同45分にはグロフがこの日2点目を決めてリードを広げ、待望の今大会初勝利を収めた。