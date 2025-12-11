12月29日（月）午後5時30分〜10時54分 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。

ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結！Spotifyのストリーミングデータをもとに「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを、今年は番組最長！ホテルニューオータニ幕張から5時間30分 生放送でお届けする。

本日、第一弾出演アーティスト情報と、MC志尊淳＆新木優子のビジュアルを解禁！番組ロゴと色鮮やかな花々に包まれた、年末を彩る華やかなキービジュアルが完成。さらに、志尊・新木からのコメントも紹介！

■出演アーティスト一覧（12月11日現在）

Ado、Creepy Nuts、SKY-HI（ドリームステージ出演）、STARGLOW（ドリームステージ出演）、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZEL

■本日情報解禁 豪華出演アーティストが続々決定！

今年ストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々と登場！

◆Spotifyが発表した2025年上半期を振り返るランキングで“海外で最も再生された国内アーティスト”1位に輝いたAdo

◆Spotify年間ランキングの「海外で再生された国内楽曲」、そして、Billboard JAPAN年間ランキングの「世界で最も聴かれた日本の楽曲」でも、昨年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き「オトノケ」が1位を獲得し、グローバル規模での支持を得ているCreepy Nuts

◆今年の4月にリリースした楽曲「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数が自身最速で1億回再生を突破したBE:FIRST

◆今年の4月にデビューし、ストリーミング1億回再生を記録した楽曲を5曲持ち、Billboardチャートの集計に基づく記録として、国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多、さらに国内ダンス＆ボーカルグループ全体としても歴代2位という快挙を達成したHANA

◆Spotifyが発表した2025年を振り返る年間ランキングで“国内で最も再生されたダンス&ボーカルグループ”の1位に輝いたNumber_i

◆Spotifyでグループ全楽曲の累計ストリーミング数100億回を突破し、K-POPグループとしては史上3組目となる快挙を達成、さらに米ビルボード200にて8作連続1位という全世界アーティスト史上初の快挙を達成したStray Kids

◆今年の6月に大ヒット曲「チャンカパーナ」の英語バージョンを配信し、大きな話題となったNEWS

◆今年の9月にBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が首位を獲得し総合首位を獲得した楽曲が4曲となったなにわ男子

◆今年の3月にBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が初の総合首位を獲得したTravis Japan

◆中島健人、T.N.T、超特急、NEXZ、MAZZEL…今年国内外で話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結！

■特別企画 〜年間ミュージックアワードでしか観ることのできないドリームステージが決定〜

本日は1つ目の「ドリームステージ」を情報解禁。2025年、日本の音楽シーンをどこよりも盛り上げたSKY-HI率いるBMSGアーティストによる一夜限りのファミリーコラボが実現！

BMSGの人気アーティストがメドレー形式で出演。SKY-HIの元に、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW BMSG所属グループ4組が集結。お互いの楽曲にも参加！一夜限りのここでしか観られない圧巻のステージ、豪華コラボレーションをお楽しみに！

出演アーティスト：SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW

■志尊淳＆新木優子 コメント

Q：番組MCのオファーをもらった時の思いについて

志尊淳

どうして僕なんだろうというのが率直な感想だったのですが、音楽に常に救われている人間として、お話をいただけたなら尽力したいなと思い、どうなるか分かりませんが、引き受けたいなという気持ちになりました。

新木優子

私も、なんで私なんだろうと驚いたのですが、大役を任せていただいたことがすごく嬉しいですし、私自身も子どもの頃から音楽を聴くのがすごく好きだったので、楽しい番組になったらいいなという気持ちでいっぱいです。

Q：番組の見どころ、楽しみにしていることは？

志尊淳

もちろんアーティストさんのパフォーマンスを近くで見られることは、すごく楽しみなこととしてありますし、あとはコラボステージもあって、アーティストさんがご自身の曲ではなくて、好きな曲やゆかりのある曲を歌われるコーナーがあるのですが、それもやっぱり純粋に楽しみだなと思います。

新木優子

私自身、今年一番HANAの曲をたくさん聴いていたので、そのHANAの皆さんのステージもすごく注目しているステージの一つです。他にも今年は本当にたくさんのヒット曲がありますが、この番組ならではのいろいろな企画がたくさん入ってくるので、そこもすごく楽しみにしています！

Q：今年イチバン聴いた歌は？

志尊淳

僕は、先ほど自分の携帯を見て、一番何を聴いたんだろうと調べたのですが、恥ずかしながら自分がちょっとだけアーティストデビューをして、その曲をずっと流してたみたいで、それを聴いていました。練習ですよ、あくまで！あくまで練習のために聴いてたんですけどね！（笑）

新木優子

私は、HANAさんの「Blue Jeans」と、Juice=Juiceさんの「盛れ！ミ・アモーレ」っていう曲を聴いています。（「盛れ！ミ・アモーレ」は）本当に最近配信された曲なのですが、今年一番聴いてた曲になるんじゃないかというぐらい、ずっとリピートして聴いてます。

■番組概要

MC：志尊淳、新木優子

