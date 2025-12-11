「ラーメンで湘南を盛り上げたい」と語る奥山さん＝１１月１７日、藤沢市役所

藤沢市内在住でタレント・俳優の奥山佳恵さん（５１）が描いた湘南地区のラーメンの絵を展示する「奥山佳恵の愛の輪チャリティー原画展」が１１日から、藤沢市役所本庁舎１階で始まる。奥山さんは「ラーメンには街の特徴が浮かび上がる。ラーメンで湘南を盛り上げたい」と来場を呼びかけている。１４日まで。

ダウン症の次男を育てる奥山さんは、日本全国で子育てに関する講演活動を行う傍ら、人気ラーメン店を食べ歩いてきた。２０１８年からはウェブメディアでラーメン店を紹介する連載コラム「奥山佳恵の『ラーメン天国』」を開始。コラムに使用するイラストとして、７年間で１２９枚のラーメンの絵を描き上げた。一つの作品を完成させるのに８時間程度かかるという。奥山さんは「作品をめでてもらえてうれしい。７年間の成長過程も楽しんでほしい」と話している。

今回の原画展では、藤沢や茅ケ崎など湘南地区で食べたラーメンの絵３０枚を展示。器によそわれたラーメンを水彩絵の具などで描写したもので、麺やスープ、チャーシュー、メンマ、キクラゲなど多彩な食材を優しいタッチで描いている。

会場では作品の絵が印刷されたはがきやオリジナルＴシャツなども販売する。売り上げの一部は、市内の社会福祉事業などを支援する「市愛の輪福祉基金」に寄付する。奥山さんは「福祉にも目を向けてもらい、皆が生きやすくなる社会になってほしい」と願いを込める。

入場無料で、午前９時半〜午後４時半。問い合わせは、同原画展実行委員会電話０９０（３５３６）５２３９。