人気TikToker美女23歳、グラビア表紙の夢叶える！ 王道ショット大公開
主人公こと金丸紗希が、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）2号の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】元清純派アイドル美女がグラビア復帰！ ほか「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
今年の春に「雑誌の表紙になりたい」と夢を語った主人公ちゃんがついに初表紙を飾る。宣言して叶える…こんなにも“主人公”なことってあるでしょうか！？ そして今回のグラビアはTikTokでバズっている「#引きこもりが海で水着になるまであと○日」との連動企画！ 皆が待ちわびた水着になる日が来た！ “主人公”らしく、ビーチで王道水着、ベッドでしっとりランジェリーなどなど惜しみなく大公開する。
センターグラビアには、女優のおしの沙羅が登場している。かつて忍野さら名義でグラビア界で一世を風靡したおしのは、現在は改名して、朝ドラ『あんぱん』へのレギュラー出演や、書道家「雨楽（うら）」としての活動で注目を集めている。誌面では、グラビアレジェンドらしく、一切の妥協のない脱ぎっぷりを披露。白いレース生地の衣装をまとい、胸を手で隠しただけのカットや、シャワールームで零れそうな胸元を覗かせるカットなど、際どい露出が続く。最後の一線をギリギリ越えない、レジェンドの矜持と技術が詰まった、まさに至高の芸術的グラビアだ。
巻末グラビアには同誌5年ぶり！ 清純派アイドルSTU48を卒業後、声優として活躍中の由良朱合が大人の魅力をまとってグラビア界にカムバックする。かつての透明感に、大人としての色気と芯の強さが加わった“いま”の彼女は必見だ。
