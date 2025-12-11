第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの登録メンバー各１６人が１０日、発表された。前回５位の中大は、１９９６年以来、３０年ぶり最多１５回目の総合優勝へ大きなチャンスを迎えた。前回１区区間賞の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）、２区の溜池一太（４年）らダブルエースが順当に名を連ね、１万メートル上位１０人の平均タイムは大会史上初の２７分台となる２７分５５秒９８。抜群のスピードと勢いで、し烈な“５強”（青学大、駒大、国学院大、早大、中大）争いを勝ち抜く。１０区間のエントリーは２９日に決まる。

３０年ぶりの栄冠が現実味を帯びてきた。中大はダブルエースの吉居と溜池、前回３区区間賞の本間颯（３年）、同４区９位の白川陽大（４年）と往路出走者が順当にメンバー入り。今季で就任１０年目の藤原正和監督（４４）は「ここで勝てば、次の１０年は黄金期を迎えられる。今年１年、優勝に執着してやってきた」とメラメラ燃え、「総合優勝にチャレンジしたい」と言い切った。

目標達成へ、出し惜しみはしない。ポイントとなるのは復路の７区。“つなぎ区間”とも呼ばれるが前回、駒大のエース佐藤圭汰（４年）が担い、区間新記録の激走で流れを変えた。「箱根は出遅れ厳禁」のため２区の溜池、３区の本間には今年と同区間を担わせる予定。７区には「吉居駿恭を置けたら良い」と前回スタートから約３００メートルで飛び出し、一度も首位を譲らずに１区歴代４位の区間賞を獲得した、チームの主砲を配置する勝負手の一端を明かした。

前回は復路を担った岡田開成（２年）、藤田大智（３年）らも学生トップクラスの選手に成長。脇を固めるメンバーの成長があるからこそ、エースを復路に残す構想も生まれた。「自分たちの強みをいかに出せるかが大きな勝負になってくると思う」。強力布陣が整い、優勝は一歩ずつ近づいている。

速さと強さを兼ね備える。今回１万メートルの持ちタイム２７分台は６人で、上位１０人の平均タイムは大会史上初の２７分台となる２７分５５秒９８。これまでも「スピード」が武器だったが「速さはあるけど強さがないことが、うちの課題。この子たちが苦手な我慢練習みたいなものを多く入れた」と夏は例年以上に距離を踏み、粘り強さが増した。「強さを持ち始めたことが、今のチームの勢い」。１１月の全日本大学駅伝で２０年ぶりの２位となり「全員が箱根駅伝の優勝を狙っているチームになった」と胸を張った。伝統の「Ｃ」マークが、新春の箱根路で輝きを増す。（手島 莉子）