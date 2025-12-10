モトメガネカーズの『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。WEBからご自身で投稿できるほかに、モトメガネ編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

撮影会場は、2025年7月に群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：チヨ

年齢：10代

車両名：トヨタ・ハイラックスサーフ

型式：KH-KDN185W

主な使用シーン：ドライブ

年式：2001年

所有歴：2年

総走行距離：240000km

年間走行距離：3000㎞以上5000㎞未満

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

ディーゼルターボがポイント。現在は総走行距離が24万キロだが「ディーゼルなんでまだまだいけます」と笑顔だ。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

ニッサン テラノ

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

Notドライブ

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「北米の4runnerを見て」ということで、イカリング風のヘッドライトなどで雰囲気を作っている。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

オーバーランドスタイル。オフロードにはなかなか行かないので、スタイルだけでもと考えてカスタムしました。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

自作ヘットライトはプロジェクターが入っている。普通のLEDのバルブだが、自分で割ってインナーを黒に塗って、プロジェクターを入れた。イカリング風の仕上がりだ。下部にはウインカーを配置。本来はバンパーに付いているのだが、バンパーを交換して付かなくなったので汎用品を使用して移動した。

チューブバンパーを採用して、クロカンイメージが増している。

内装

「天井のワッペン。仕事関連の外人さんからもらって集めまったものです」

他にウーハーを入れてサウンドも楽しんでいる。

足まわり

スキットプレート。本来の黒からキャンディレッドに塗り替えた。

エンジン関連

ボンネットダンパー

マフラーはφ130mmがポイント

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

ヘッドライト

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

シュノーケル。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

「TEMU」と即答。ライト類などはほとんど通販で購入しているそうだ。

