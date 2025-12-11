ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。杜（もり）の都で誕生したＨＩＫＡＫＩＮが優勝へ導く使者へ。「来季３７歳になるけど、まだまだ若いと思っています。自分の全てを出したい」。ベテラン捕手が、新天地で最後の挑戦に挑む。

チームにおいては、鈴木大と並んで野手で最年長になる。後輩ばかりの環境下でまず問題になるのは呼び名かもしれない。「伊藤」の姓は裕季也、樹、大晟で４人、「光」の名は太田と重なって２人と、チーム内で大渋滞中だ。これに「昔から伊藤と呼ばれると、距離を感じちゃう」といい、「伊藤だけはやめてほしい」と悩み顔を見せた。

ＤｅＮＡ時代に同僚だった伊藤裕に「ヒカキン」と呼ばれていることもあり、これを笑顔で快諾。「本家のＨＩＫＡＫＩＮが同い年で、誕生日が１日違い（正確には２日違い）なので親近感湧いています」とし、「ヒカキン大歓迎」と笑った。

新しい場所に飛び込み、成し遂げたい目標がある。石井ＧＭから「力を貸してほしい」とストレートに伝えられた思いに応えたい。また、捕手としてかねて憧れだった背番号「２７」での出発も決まった。「僕の魂もまだまだ燃え尽きていない。イーグルスで全部出し切りたい」。覚悟を持った挑戦。ベテラン捕手がこれまで１８年間、培ってきた経験の全てをチームに還元する。