ºå¿À¡¦ºäËÜ¡¡ºÇ¶¯Ê¼¸Ë¸©¿Í¤Ç¤Æ¤³¤¤¡ªº£µ¨¼çÎÏ¸©Ì±£µ¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤±¤ó°ú¡¡²¼Â¼¡õº£Ä«´Ý¤Ë¥²¥¡¢¥É¥é£´ÁáÀ¥¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥ó£Ó£È£Ï£×¶Ë¡×¤Î¼ýÏ¿¤ËÊ¼¸Ë¸©Ì±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿ÈÁª¼êÁ´°÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤ÏºäËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡ÈÊ¼¸ËºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀèÆ³¡£Íèµ¨¤Ï²¼Â¼¤Èº£Ä«´Ý¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÁáÀ¥¤â²Ã¤¨¤¿£¸¿Í¤Ç¸×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µµåÃÄ¤Ë½êÂ°¡£À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¸©¿Í²ñ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¼¸Ë¸©¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤ÎÁª¼ê¤Ç¡Ê³èÌö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¼¸Ë¸©¿Í¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡º£µ¨¤Î¸×¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢Â¼¾å¤È¤ÎºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¡¢¶áËÜ¤ÏÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¡¢Â¼¾å¤ÏÅê¼ê£³´§¡¢ºÍÌÚ¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿Í¤Ï¤³¤Î£µ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë²¼Â¼¡¢¤µ¤é¤Ë£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Îº£Ä«´Ý¤âÍèµ¨°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀïÎÏ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢²¼Â¼¤äº£Ä«´Ý¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¶¦Æ±ºî¶È¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï£²£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÁáÀ¥¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ü²ÔÆ¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼çÎÏ¸©Ì±£µ¿Í¤Î£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÁ°¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÊ¼¸Ë¸©¿Í¤Ç¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤ÎÁª¼ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×°Ê¹ß¤Ë¿©»ö²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££¸¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¼ã¸×£³¿Í¤¬¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿Í¤Î³èÌö¤ÇÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ¸µµåÃÄ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¤ò¤è¤ê°ìÁØ³èµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£