２０２５年の映画界を総括する「ＥＬＬＥ ＣＩＮＥＭＡ ＡＷＡＲＤＳ授賞式」が１０日、都内で行われ、「エル ベストアクトレス賞」に俳優の北川景子（３９）が選出された。「エル メン賞」に吉沢亮（３１）、「エル・ガール ライジングスター賞」に出口夏希（２４）と木戸大聖（２９）が選ばれた。

北川はタイトな赤のドレスで登場。同賞は日本の映画界で輝く女性俳優に贈られる。主演映画「ナイトフラワー」の演技が評価され「本当に魂でこの作品に全身全霊でぶち当たっていきたいという気持ちだった」と込めた思いを明かした。

同作で愛する子どもたちのため犯罪に手を染める母を熱演。今年、北川はカンテレ・フジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」やＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でも母役を担った。

実生活でも２児の母となったことがターニングポイントとなった。「子供を授かってからいろんな母親役をいただけるようになった。演じながら人間としても、母としても、役者としても、成長している実感がある」と充実感を漂わせた。