▼イヌボウノウタゴエ（西田師）良い状態をキープ。メンバーは強化されるし、胸を借りるつもりでどこまでやれるか。

▼ギャラボーグ（杉山晴師）リフレッシュさせていい状態。距離はマイルの方がかえっていいと思う。

▼コスモレッド（北出師）ジェルーに乗ってもらい、感触は良かった。

▼サンブライト（鈴木慎師）輸送を考慮してサラッと。スピード感ある追い切りで、能力が高いなと思った。心身共に問題なく、調子は良い。

▼スウィートハピネス（北出師）中1週なので、そこまでやらなかったけど、いい状態です。

▼スタニングレディ（高木師）重いウッドに脚を取られていたけど、実戦の芝なら大丈夫。どっしりしてきて成長を感じる。

▼ノアールビーナス（杉山佳師）1週前に強めにやったので今週はサラッと。動ける態勢。

▼バースデイフライト（新谷師）中1週なので流す程度で十分。ポジション取りがスムーズなら。

▼フロムレイブン（坂口師）先週より状態は上がっている。距離は延びるがセンスの良さを生かして。

▼ホワイトオーキッド（西塚）動きは良かった。一度使って、全体的にパワーアップを感じる。

▼メイプルハッピー（北出師）状態はいい。素直で操縦性が高い馬です。

▼レディーゴール（池添師）間隔も詰まっているし、サッとやりました。経験を生かせれば。