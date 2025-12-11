「15か月も試合に出ていない選手を獲得するなんてありえないだろ」オランダ超名門の冨安補強の動きにご意見番が苦言「ここまで落ちぶれてしまったのか…」
今夏にアーセナルとの契約を解除して以降、無所属の状態が続いている冨安健洋の新天地が決定しそうだ。
『Voetbal International』など、複数のオランダメディアが、板倉滉の所属する超名門アヤックスと基本合意に達したと報じた。半年間の短期契約を結ぶ見込みという。
ただ、膝の怪我に苦しみ、昨シーズンは１試合しか出場していないだけに、この報に不満の声を上げた人物がいる。かつてオランダでプレーし、現在はコメンテーターを務めるアンコ・ヤンセン氏だ。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』によれば、「アヤックスが15か月も試合に出ていない選手を獲得するなんてありえないだろ？」と主張している。
「全く確信がないだろうね。ここまで落ちぶれてしまったのか...。こんなのは数年前には考えられなかった」
36歳のご意見番は、「彼はディフェンスのどのポジションでもプレーできると言われているが、アヤックスは、特定のポジションに特化して優れた右サイドバックを獲得し、（冨安が結ぶと取り沙汰されている）パフォーマンスベースの契約を必要としない方がよいのではないか？ それは不可能ではないだろ？」と見解を続けた。
同氏は、フリーとはいえ、故障のリスクある選手を獲得すべきではないという考えのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
