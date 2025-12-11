「まったく違う身体になりました」絶好調STVVを牽引する23歳日本人MFの“背中の厚み”にショックを受けた。一大ブレイクの予感が漂う【現地発】
10月19日、STVVはアンデルレヒトと２対２で引き分けた。試合後、クラブ公式インタビューを受け、ロッカールームに引き上げる山本理仁の背中越しに「ナイスゴール」と声をかけると「ありがとうございます」という言葉が返ってきた。その瞬間、私は彼の背中の厚みにショックを受けた。山本理仁と言えば細身のMFだったはず。ひと目で分かる、努力の証だった。
その後、STVVの試合を見に行くたびに、山本の背中をチェックするようになった。日本人、ベルギー人を問わず、彼の背中はチームメイトの誰よりも大きい。対戦相手と比べても、山本より広く、厚い背中を持つ選手は滅多にいなかった。
天性のテクニシャン・山本は鋼のボディを手に入れたことで、１対１の守備に自信を持って挑めるようになった。オン・ザ・ボールではピッチの右寄りからボールをキャリーするドリブル、アタッキングサードで仕掛けるアクションでも、迫力と粘りが出てきた。10月、11月は１ゴール・３アシストと数字も残し、ファンの選ぶ月間MVPを２か月続けて受賞した。今季はすでにキャリアハイとなる２ゴール・５アシストを記録している。
ほぼ毎試合フル出場している山本だが、12月６日のクラブ・ブルージュ戦は珍しく75分でベンチに退いた。やはり３日前のカップ戦で115分間プレーしたダメージは大きかったようだ。しかもクラブ・ブルージュ戦の開始早々、フェアにボールを奪ったつもりだったのに、イエローカードを受けていた。
クラブ・ブルージュに３対２で競り勝ったあと、山本は「良かったです。僕は疲れてしまって、あんまりできなかったですけれど、できることはやりました」と答えた。そんな彼に、私は“背中”の話を切り出し、「あらためて２年前の写真と見比べると、まったく違う身体になりました。そのことが山本選手のベルギーでの２年間を物語っていると思う」と最初の質問を締めた。
「重量的に課題があるのはずっと分かっていたことだった。そこはこの２年、というか特に今年に入ってから取り組んできた。試合に出ていることもあって筋肉が落ちがちというところもあるし、重点的に週に１回は筋トレで追い込む日を作ってます。その成果が出ていると思います」
――食事は？
「食事を変えてるとかはないです。体質が合わないので、ちょっとグルテンを減らすようにしているくらいです。だけど好きは好きなので、断つことはしてませんが、試合に向けてのコンディショニングを作っています」
――サッカーの世界では「ピッチの上は嘘をつかない」と言われます。今の山本選手のプレーから、そのことを感じます。
「特に昨季は試合に出られない時期もありましたが、出られなくても、僕はやれることをやったつもり。オフの日もスタジアムに来てジムで鍛えたりした。みんながプレーしているぶん、僕は違うところで頑張ってきた。その成果が今年出ているのかなと思います」
ベルギー３季目にして才能が花開いた山本。隣国オランダでも上田綺世（フェイエノールト）が３季目でブレイクしたが、他国を見渡すと１年、短いと半年で干される日本人選手もいる。STVVは山本に信頼と時間を与えてくれた。
「そうですね。強化部を含め、自分を信じてくれた。特に今年はシサコ選手を獲ってくれたことで、僕がやりやすくなった。そういう時間をクラブがくれたことに対して感謝してます。結果で恩返ししないといけないと思ってます」
クラブ・ブルージュ戦の立ち上がり、立て続けに激しくボールホルダーに襲いかかったデュエルは、今季の山本のプレーを象徴していた。
「だけど僕は、今はもう『強く行こう』と意識してないんですよ。それでも周りから『強度の高いプレーだった』と言われるということは、自分のプレーのスタンダードが上がっているということ。ちゃんと成長しているんだなと思います」
