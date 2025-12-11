¡Ö²¿¤Ò¤È¤ÄÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥É¥ì¥¹¿·´ÆÆÄ¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¡¡27Ç¯¤ÎÉüµ¢¤ØÁá¤¯¤â´üÂÔ¡Ö¤¢¤ÎÃË¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡×
Á´µÙ¤ÎÍèµ¨¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡Íèµ¨¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨Á´µÙ¤È¤Ê¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë±¦Éª¤Îð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï2027Ç¯¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï¤ä¤¯¤â¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤Ò¤È¤ÄÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÃË¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤ÇËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£Èà¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢åÌÌ©¤µ¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëºÙ¤ä¤«¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²ø²æ¤«¤é¤¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÛ¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏÈà¼«¿È¤È²ÈÂ²¤¬¡¢º£¸å¤âÅê¤²¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ÐÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£40ºÐ¤ÇÉª¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ËÜµ¤¤ÇË¾¤à¤Ê¤éÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï2023Ç¯2·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È6Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Ç»Ä¤ê3Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ñ¸å¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç»Ä¤ê2¥·¡¼¥º¥ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤â¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤â¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ê½Ñ¸å¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤¤¤¦¶ìÆñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢É¬¤º¤ä¤Þ¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[文/構成:ココカラネクスト編集部]