目標は阪神・森下超えの２４発だ。ロッテの西川史礁外野手（２２）が１０日、千葉市内で契約交渉し、２６００万円増の４２００万円で更改した。来季の目標を挙げる中で「まずは２桁本塁打ですけど、欲を言えば今年の森下さんより打ちたい」と今季森下が放った２３本塁打以上をノルマにした。（金額は推定）

４２００万円は球団の２年目選手では益田と並ぶ最高金額。「もうびっくりしました。提示された金額を見た時は、球団に感謝の思いでいっぱいでした」と振り返った。

今季の成績はリーグ６位の打率・２８１。二塁打数２７、補殺数９はリーグトップ。新人王にも選出された。それでも「まだまだ満足できる数字じゃない」と貪欲だ。来季に向けて「全試合出場を目標に掲げてタイトルを取れるように。ベストナイン、ゴールデングラブ賞、あとは打者の大きいタイトルの首位打者をとりたい」と誓った。

そして、求めるのは今季３本に終わった本塁打の量産。「森下さんはバットがレベルに出てきて、ボールの下に入れて、回転をかけてホームランを打つ。自分の理想の形。参考にさせていただいてます」と目を輝かせる。

すでに森下も通う野球専門施設「Ｒｅｂａｓｅ（リベース）」でトレーニングを積む。１月の自主トレも森下に弟子入り。理想の打撃を学び、盗み、師匠超えを目指す。