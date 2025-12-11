来年６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米３カ国大会まであと半年。組み合わせ抽選会も終えて、「優勝」を掲げる日本代表はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者との１次リーグＦ組に決まった。２０１４年ブラジル大会に出場し、今年１月の現役引退後は日本代表戦の解説も務める元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）に、森保ジャパンの展望を聞いた。

史上初めてブラジルに勝利するなど３連勝で年内の活動を終えた森保ジャパン。上昇ムードでＷ杯イヤーを迎えるが、１１月のガーナ戦の解説を担った柿谷氏も「皆さんと一緒です。優勝できそうじゃないですか。４年に一度、同じ議題が挙がっていると思いますけど、今回はいけるんじゃないかという思いが、より強いのではないでしょうか」と期待を口にする。

充実の要因をどこに見ているのか。「（現代表は）日本代表というよりは、森保ジャパンという感じ。森保監督が必要とする選手をずっと連れていくと思う。だから変な話、今の日本代表の選手よりもサッカーがうまい選手はたぶんＪリーグにもいると思う」と指揮官が求めるチームとしての成熟度を強調。「森保監督の基準に、海外で経験を積んでるというところが大きくあると思う。そういうところも踏まえてチームを作り上げてきている。僕が代表にいた時とは違うなとは思いますね」と指摘する。

自身はブラジルＷ杯前年となる１３年の東アジア杯で代表初招集。そこからの活躍でメンバー入りを果たした。「当時はまだＪリーグの選手も何人も代表にいましたし、（１３年の）年末にかけて調子がすごく良くて。でもＷ杯シーズンが始まってから調子を落とした」と振り返る。１次リーグ敗退に終わった本大会では２試合に途中出場。「自分自身の責任が一番大きいんですけど、Ｗ杯を意識したり、周りの持ち上げ方についていけなかったり、調子に乗ったり。もう２年前ぐらいから準備したかったなと思いました」とＷ杯に臨む心構えの重要さを説いた。

現代表では南野拓実（モナコ）、瀬古歩夢（ルアーブル）らＣ大阪時代の後輩が活躍。南野はゲームキャプテンを任せられるなど中心的存在として君臨する。「今の位置まで来たのは、若い時から努力してきた結果。技術よりも、こうなりたい、有名になりたい、うまくなりたいという気持ちが誰よりも強かった」と思い返し、「（香川）真司くん、乾（貴士）くん、キヨ（清武弘嗣）がやってきたことをちゃんと引き継いだなと思う」とＣ大阪ゆかりの選手の活躍を喜ぶ。

引退試合を控える自身は現状、指導者への転身は考えておらず、解説などを中心に活動している。「最初は何の知識もなかった。でも、海外や代表戦の解説をさせてもらうことになって、勉強というのかな。めちゃくちゃサッカーを見るようになった。試合そのものより、誰がどうやってしゃべってるんやろ、と聞きながら見るようになりましたね」。現役時代の意外性のあるプレー同様、独自の視点による解説にも注目だ。

◆柿谷曜一朗（かきたに・よういちろう）１９９０年１月３日、大阪市出身。４歳からＣ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約した。徳島、バーゼル（スイス）、名古屋に在籍した。Ｊ１通算２３８試合出場５２得点。１３年７月の東アジア杯・中国戦で日本代表デビューを果たし、国際Ａマッチ１８試合出場５得点。家族はタレントの丸高愛実夫人と長女、次女、長男。１７６センチ、６８キロ。