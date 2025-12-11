ＷＢＣに出場するライバルも着々と準備を進めている。中心選手と目されるメジャーリーガーが続々と出場を表明。韓国など各チームの現状の編成を紹介する。

＊＊＊＊＊＊＊

【韓国】金慧成らの招集に意欲 ＷＢＣ韓国代表の柳志ヒョン監督が９日（日本時間１０日）、米でのＷＭで取材に応じ、大会初優勝へ向けＭＬＢ組の招集に動いていることを明かした。「まずは所属球団と話をしなければ」としながらも、ドジャース・金慧成内野手、ジャイアンツ・李政厚外野手らの招集も示唆。さらにタイガース外野手のジョーンズら韓国にルーツを持つ選手の調査も本格化しているという。

３大会連続で１次ラウンド敗退に終わっている韓国。今大会も日本、台湾と同じＣ組に入った。すでに国内組の１次合宿参加メンバー２９人を発表。ドジャースなどでメジャー通算７８勝の実績を持つ３８歳左腕の柳賢振投手らも名を連ねた。０９年大会で日本に敗れ準優勝に終わった雪辱を狙う。

【ドミニカ共和国】強打者勢ぞろい １３年の第３回大会で優勝したドミニカ共和国は、強打者を並べ２度目の頂点を狙う。エンゼルス時代の大谷の同僚で、歴代４位の通算７０３本塁打を放ったプホルス監督は「日本は強い。最高のチームをつくれるように努力する」と腕をぶした。

侍ジャパンとは米マイアミで行われる準々決勝で対戦する可能性があるスター軍団。メジャーデビューから３年で１３９盗塁のデラクルス遊撃手（レッズ）が出場することが決定。すでにソト（メッツ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、ラミレス（ガーディアンズ）ら各球団の中心選手が出場する見込みとなっている。米国にも負けず劣らない強打者が並ぶ見込みだ。

【メキシコ】朗希撃ちウリアスも 侍ジャパンへ雪辱を狙うメキシコも本気モードだ。９日（日本時間１０日）、２３年大会にも出場した両外野手のアロザレーナ（マリナーズ）、デュラン（Ｒソックス）の２大会連続出場を発表した。ほかにも２３年大会で朗希から本塁打を放ったウリアス、今季２０本塁打のパレデス（ともにアストロズ）ら多くのメジャーリーガーが名を連ねることになりそうだ。

今季２７発のアロザレーナは２３年の準決勝で岡本（巨人）の左翼への大飛球をフェンスにぶつかりながら好捕し、注目を浴びた。３年連続２０盗塁以上と俊足のデュランは、この３年間でＲソックスの中心選手に成長した。２３年大会、初めて進出した準決勝で日本に敗れたリベンジを狙う。

【プエルトリコ】リンドア主将にコレアも １３、１７年に２大会連続で準Ｖのプエルトリコは、初優勝へ向けて打倒・日本へ燃えている。通算４３５本塁打のベルトランＧＭは大谷対策について問われると「四球だ」と冗談を飛ばしつつも「自信はある。（我々は）野球をよく理解している選手が多くいる」と自信をみなぎらせた。

同ＧＭは、アストロズ遊撃手のコレアがメンバー入りすると明言。メッツのリンドアが主将を務めることもすでに発表されている。現地報道では、スプリンガー（ブルージェイズ）、アレナド（カージナルス）、バエス（タイガース）らも招集する可能性があるという。この日ドジャース入りが決まった抑えのディアスは、リベンジでの出場となれば脅威となる。

【ベネズエラ】強打の捕手ペレス主将 ４強入りは０９年の第２回大会だけのベネズエラ。初優勝へ向けて着々と準備を進めている。現地メディアによるとロペス監督は、アルテューベ（アストロズ）、コントレラス（ブルワーズ）が、コンディションを見極める必要がありながらも、出場に前向きであることを明かしたという。

すでに強打の捕手・ペレス（ロイヤルズ）が主将を務め、俊足好打のアクーニャ（ブレーブス）も出場する意思を示している。侍ジャパンが１次ラウンドＣ組を１位通過した場合、準々決勝はＤ組２位との対戦となる。ドミニカ共和国と同じＤ組のベネズエラとは対戦する可能性が高い。