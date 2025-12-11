阪神・坂本が兵庫県人会“会長”として一肌脱ぐ。都内で10日、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」の収録に参加。兵庫県民の代表として地元の魅力をたっぷりと語ったが、来季は同県出身で未来のエース候補でもある下村、今朝丸のブレークをアシストする。

「タイガースで兵庫県の選手となれば、地元のファンの方は喜んでくれる。まだ出てきていない県人も何人かいるので、一緒に活躍できたらいい」

甲子園を本拠地とするだけあって、県勢は虎の一大勢力だ。坂本に加え、近本、佐藤輝、村上、才木と主力がズラリ。他球団もうらやむクインテットとして個人タイトルも多数、獲得した。右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復活を期す下村、24年ドラフト2位の今朝丸が加われば、来季の戦力アップは間違いなし。兵庫「神セブン」の結成が、当面の目標となる。

「下村、今朝丸の映像を見たりしても、十分できると思う。バッテリーは共同作業の部分がたくさんあるので、一緒にやれたら良いなと思う」

捕手目線で確かな自信がある。既に両右腕の映像はチェック済み。ともに1軍経験がないとはいえ、高い潜在能力があることは言うまでもない。

今春のキャンプでは「虎の兵庫県人会」として坂本、近本、佐藤輝、才木、村上の5人が沖縄県内の飲食店に集まった。「兵庫県でタイガースを盛り上げられたら良い」。そう語り合っていた中での活躍。有言実行でリーグ制覇に導いた。

「村上、才木、テルが何か発信することはないので、僕がいないと稼働しないグループですけど（笑い）。またキャンプだったり、春先になりますかね」。最年長であることから、来春の県人会開催へ音頭を取ることも示唆した。強固な絆を築く「チーム兵庫」が、来季も猛虎をけん引する。（松本 航亮）

○…坂本が履正社（大阪）の8学年先輩として、ロッテへ移籍する井上にエールを送った。「現役ドラフトだからといって、チャンスがもらえるわけじゃない。チャンスにできるかは自分次第なので」。厳しい世界であることを強調した一方で、ロッテには同校OBである安田も在籍。「心強いと思う。みんなに可愛がってもらいながら、活躍してほしい」と躍進を願った。