¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤ÎÉÍÅÄÂÀµ®¤Ëµµ»³¤Ä¤È¤à»á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡¡º¸Íã¤â¼é¤ì¤Æ¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê20È¯ÂÇ¤Æ¤ë¡ª
¡¡20È¯¤¤¤±¤ë¡ªËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Îµµ»³¤Ä¤È¤à»á¡Ê56¡Ë¤¬10Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éºå¿À¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡õ3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¾å¤Ç¡¢¡Öº¸Íã¡×¤ÏºÇ½ÅÍ×¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£µ¨¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿6ÈÖ°Ê²¼¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ã¤·¤¤Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢20È¯¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Î©ÀÐ¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºå¿À¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë±¦ÂÇ¤Á¡£Êä¶¯¤â±¦ÂÇ¤Á¤ÎÌî¼ê¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¤ò³Í¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤ËÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£º£µ¨¤âÂÇµåÊý¸þ¤ÎÈ¾¿ô¤¬º¸Íã¤Ø¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤ÏÉÍÉ÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢20È¯¤òÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡£6ÈÖ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï7ÈÖ¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡1¾¡4ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ï¤ï¤º¤«5ÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬6ÈÖ°Ê²¼¤Î¼å¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Âè5Àï¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ï¡¢6ÈÖ¡¦ÌîÂ¼¤Î±¦±Û¤¨¥½¥í¡£ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤¢¤È°ì¿Í¡×¤Îº¹¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¥ì¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤Ç¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¼éÈ÷¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ï¥É¡¼¥àµå¾ì¤ä¿Í¹©¼Çµå¾ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ë¡£Åê¤²¤ëµ÷Î¥¤âÃ»¤¤¤Î¤Ç¼éÈ÷¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½ã¿è¤ËÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢ÉÍÅÄ²ÃÆþ¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£µ¨¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Ï²¿¤È11¿Í¡£½ÕÀè¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿´üÂÔ¤ÎÁ°Àî¤â¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Àî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸±¦ÂÇ¤Á¤ÎÃæÀî¡¢¾®Ìî»û¡¢ËÅÄ¤À¤Ã¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Í··â¤«¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»û¡¢·§Ã«¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Á°¿Ê¤·Â³¤±¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¡£°ìÈÖµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö6ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Î·ê¤òËÜµ¤¤ÇËä¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡ÂÀµ®¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤¿¤¤¤¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È8¡£¹â¹»ÄÌ»»45ËÜÎÝÂÇ¡£18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦234¡¢59°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£