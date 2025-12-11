◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

山梨学院大学は箱根駅伝予選会を全体トップで通過したキビエゴ選手(3年)や、前回大会8区で1年生ながら区間3位で予選会でも個人10位の力走をみせた阿部紘也選手(2年)などがメンバー入りしています。

今年10月には陸上競技部とサンリオのスポンサー契約を発表。予選会では胸部分にハローキティのロゴが入った、新しいユニホームが話題となっていました。

シード権奪取とともに箱根路での“キティちゃん”ロゴにも注目です。

以下、山梨学院大学のチームエントリー

ジェームスムトゥク(4年)友村輝(4年)平八重充希(4年)弓削征慶(4年・駅伝主将)占部大和(3年)田原匠真(3年)傳法谷元(3年)南葉聖琥(3年)平井翼(3年)ブライアンキビエゴ(3年)宮地大哉(3年)和田瑛登(3年)阿部紘也(2年)大杉亮太朗(2年)高橋楓河(2年)松岡一星(2年)