¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¤Î°æ¾å¡¡·ë²Ì¤Çºå¿À¤Ë¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¡Ö¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¡×ÍúÀµ¼ÒÀèÇÚ¡¦°ÂÅÄ¤È¶¦Æ®¤Ø
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤·¡¢¸ÅÁã¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬ËëÄ¥¤Ç¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÍúÀµ¼Ò¤«¤éºå¿À¤È´ØÀ¾°ì¿§¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¡×¡£²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¤âºå¿À¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢±þ±ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡È°æ¾å¥³¡¼¥ë¡É¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤âÂÇ·â¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î£¶Ç¯´Ö¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÀ¸¤«¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î£±£²·î¡¢£±·î¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤ÈÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ëá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï»³¸ý¤ä»³ËÜ¤é¡¢¶¯ÂÇ¤Ç±¦¤Î³°Ìî¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¾î¤ÎÊý¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£ÍúÀµ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¡¢°ÂÅÄ¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥Áè¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¡£¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£´ØÀ¾¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤«¤Ê¤¨¤ë¡£