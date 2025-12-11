▼ヴィンセンシオ（森一師）テンから速めのラップでいい動き。態勢は整いました。古馬相手でもいい競馬ができると思う。

▼カネフラ（高橋康師）先週しっかり動けていたので流す程度。帰ってきてからもいい状態。前進気勢が競馬につながれば。

▼グーデンドラーク（池添師）しっかり動けていた。3年半ぶりの芝になるが、脚抜きのいいダートでいいレースをしているので対応してくれたら。

▼シェイクユアハート（宮師）順調。サッと流す感じで悪くない。競馬ぶりが安定しているし左回りは問題ない。

▼ジューンテイク（武英師）道中かんでいたのでサラッと流す感じになった。馬の雰囲気はいい。脚元もすっきりして、走っていた頃の感じに戻っている。中京は得意だし楽しみ。

▼ショウナンアデイブ（高野師）先週ブリンカーを着けて、いい動きだった。冬場になって元気になり、走りそうな雰囲気。ハンデも軽いので一発に期待。

▼シンハナーダ（国枝師）単走で動きは良かった。しまいの切れを生かせれば、重賞でも楽しめると思う。

▼ダンディズム（野中師）中2週なのでやり過ぎないように。変わらず動けている。ペースが流れて展開が向いてくれれば。

▼ピースワンデュック（柴田善）前走より体も気持ちも良さそう。時計もイメージ通り。以前は気持ち的にどうにもならない時もあったが、そういった面も良くなってきている。

▼ホウオウプロサンゲ（荒木助手）調教の内容を変えて馬に落ち着きが出て大人になった。走っている感触は良かった。

▼マイネルケレリウス（奥村武師）かみ合えば、しまいは良いものがある。展開が向いてくれれば。

▼マイネルモーント（高木師）いい動きだった。輸送もあるので、多少余裕を持たせてつくっている。コースは問わないし楽しみ。

▼メリオーレム（友道師）動きはいい。しまいもしっかりできた。左回りの方がいいし、改めてこの距離で見直したい。

▼リフレーミング（M・デムーロ）稽古は動いているけど馬っ気が心配。先生（藤野師）は前走より落ち着いていると言っていた。

▼レッドバリエンテ（福永助手）レース後もダメージが残った様子はない。どれだけ上積みを持ってレースに臨めるか。