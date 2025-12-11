阪神、広島、中日などＮＰＢ６球団でコーチを歴任し、関西六大学野球の大経大監督・高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが９日午後８時４２分、食道胃接合部がんのため死去した。７１歳。奈良県出身。葬儀・告別式は非公表。１９７８年度ドラフト１位で日本ハムに入団し、遊撃手として活躍した。引退後はコーチとして金本知憲、福留孝介ら多くの名選手を育成。第２回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では日本代表コーチとして大会連覇に貢献し、ノックの名手や三塁ベースコーチとしても知られた名参謀だった。

最後まで野球を愛し続け、天国へ旅立った。高代さんは２３年４月末にがんが判明。本人の意志で公にはせず、大経大野球部の監督を務めながら、闘病生活を続けてきた。

２４年秋に大きな手術を受けたが、２５年は軽いノックができるほどまでに回復。「やっぱり野球は楽しいわ」とうれしそうに話していた。しかし、９月に入ってから症状が悪化。大経大監督として籍を残したまま、帰らぬ人となった。

野球一筋の人生だった。智弁学園では高嶋仁氏の指導を受け、法大へ進学。１学年下の江川卓らと黄金時代を支えた。東芝を経て、１９７８年度ドラフト１位で日本ハム入団。１年目の開幕から遊撃のレギュラーとなり、ダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデングラブ賞）を受賞した。

８９年にトレードで広島へ移籍。法大の先輩・山本浩二監督の下で１年間プレー後に現役を引退し、コーチに転身。名監督に請われてＮＰＢ６球団、２度の日本代表、韓国１球団を渡り歩いた。

広島での９年間では金本らを育成し、９９年からは中日・星野監督の下で福留らを指導。２００４年からは中日に戻って落合監督を支えた。

１１年からはオリックスで岡田監督の下で２年間、ヘッドコーチ。１４年からは７年間、阪神に在籍し、教え子の金本監督をヘッドコーチとしてサポートした。

日本代表でも０９、１３年のＷＢＣでコーチを担い、０９年は原監督の下で大会２連覇に貢献。プロ野球界では現役の１１年間、コーチとしての３１年間で、計４２年間もユニホームを着続けた。

三塁ベースコーチとして判断力に優れており、小柄な体を目いっぱい使って大きく腕を回し、多くの名場面を演出した。ノックの名手でもあり、厳しい指導でも知られた。金本氏は「広島時代に自分に大きな影響を与えてくれた３人」として三村敏之さん、山本一義さんとともに、高代さんの名前を挙げている。

２１年からはデイリースポーツでウェブ評論家。２３年から大経大の監督に就任した直後に病魔に襲われてしまう。約２年半も苦しい治療に耐えてきたが、力尽きた。

入院先では野球中継があれば必ず見ていた。「グラウンドに戻らんとあかんから」。見舞いの人が来ても、会話を忘れて画面に集中するほどだった。最後まで野球とともに歩んだ人生だった。

◆高代 延博（たかしろ・のぶひろ）１９５４年５月２７日生まれ。奈良県出身。現役時代は右投げ右打ちの内野手。智弁学園から法大、東芝を経て、７８年度ドラフト１位で日本ハム入団。８９年に広島移籍後、同年現役引退。遊撃手でベストナイン（８０年）、ゴールデングラブ賞（７９年）各１回。広島、中日（２回）、日本ハム、ロッテ、オリックスでコーチを歴任。１０年には韓国・ハンファのコーチ。１４年から阪神１軍内野守備走塁コーチ、作戦コーチなどを歴任して２０年に退団。２３年に大経大野球部の監督に就任。０９、１３年ＷＢＣ日本代表内野守備走塁コーチ。