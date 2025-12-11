３人組ロックバンド・ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒが、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に３年ぶりに出場することが１１日、スポーツ報知の取材で分かった。同局関係者によると、複数曲を披露する見込み。前回は特別企画だったが、今回は白組での出場になるという。

２３年１月に放送された特番「ＮＨＫ ＭＵＳＩＣ ＳＰＥＣＩＡＬ」で「なぜｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒが幅広い世代から支持されているのか」に迫ったように、１０代から４０代、５０代まで広く支持されていることが出場の決め手になった。同局の粘り強い交渉が実った形だ。

同バンドは今月２日、ＮＨＫの冬のスポーツ中継などで使用されるＮＨＫウィンタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」を担当することが決定。同９日にはストリーミングの再生回数１億回を突破した楽曲が３０曲を超えたことが発表された（最も再生回数が多いのは「水平線」の８億回超え）。

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒは結成２１年、メジャーデビュー１４年。ボーカル＆ギター・清水依与吏（いより）の甘い歌声と、圧倒的な歌詞の世界観、唯一無二の表現力が魅力だ。来年は５月からバンド史上最大規模となる初の５大スタジアムツアー（５月２日の宮城公演から全９公演、約５０万人動員予定）を控えており、紅白出場でさらに勢いを増しそうだ。

◆ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ 清水依与吏（ボーカル＆ギター）、小島和也（ベース）、栗原寿（ドラムス）の３人組。２００４年結成、０７年から現体制に。１１年シングル「はなびら」でメジャーデビュー。１３年初の日本武道館公演。１６年初ベスト盤「アンコール」が８０万枚超のヒット。２３年に初５大ドームツアー行い、３８万人を動員した。