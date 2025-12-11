広島・森下暢仁投手（28）が10日、広島市南区の球団事務所で交渉し、2000万円増の年俸2億円で契約を更改。大瀬良とチーム最高額で並んだ。初の開幕投手を務めた6年目は防御率こそ2・48でも、両リーグワーストの（6勝）14敗を喫する苦投。将来的に希望するメジャー挑戦には「チームに貢献してから」と強調し、8年ぶりのリーグ制覇へ尽力する決意を示した。

120分超に及ぶロング交渉の末、2000万円増で契約した。1億6500万円とされた前年の推定年俸は1億8000万円だったとみられ、大瀬良とチーム最高額で並ぶ2億円到達。森下は「ちゃんと評価してもらった」と言いつつ、反省の言葉を並べた。

「チームを勝たせないといけない時に、借金ばかりつくってしまった。本当にふがいない。離脱もして迷惑をかけたなと思う」

初の開幕投手を務めた6年目は22試合に先発、8月24日に右肩の不調で離脱しても、2年連続で規定投球回数をクリアする152回1/3を投げ、防御率2・48をマークした。クオリティースタート（6回以上、自責点3以下）19試合はリーグ2位。それでも6勝にとどまり、両リーグワーストの14敗を喫した。

「1、2点取ってもらった試合もあった。そこで勝ち切らないといけなかった」

にじみ出る先発の柱としてのプライド。順調なら来季に国内フリーエージェント（FA）権を、28年には海外FA権をそれぞれ取得する。将来的に希望するメジャー挑戦についての話し合いは「1、2分（で終わった）」と説明し、思いを吐露した。

「別に成績が良いわけでもないし、中途半端にいける話ではないと思う。それ以前の問題というか、チームに貢献してからの話。まずは役割を果たさないといけない」

精密検査で炎症が判明した右肩は順調に回復。既にブルペンで投球を再開しており、11月6日には140キロを計測したという。2年連続の開幕投手に「もちろん、そのつもりでいる」と意欲を示し、来季に懸ける熱い意気込みを口にした。

「チームをしっかり引っ張り、勢いをつけられる存在にならないといけない。キャリアハイを出せるように、いい準備をしたい」

メジャー挑戦の前に位置づける大仕事。僅差の試合を勝ち切り、8年ぶりのリーグ制覇に貢献して、森下は夢の舞台へ歩を進める。（江尾 卓也）