UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ビリャレアルとコペンハーゲンの試合が、12月11日02:45にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコペンハーゲンは鈴木 淳之介（MF）、ビクター・ダダソン（FW）、ロベルト（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。コペンハーゲンのマルコス・ロペス（DF）のアシストからモハメド・エルユノシ（MF）がゴールを決めてコペンハーゲンが先制。

ここで前半が終了。0-1とコペンハーゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

コペンハーゲンは後半の頭から選手交代。ロベルト（FW）からイライアス・アシュリ（FW）に交代した。

46分、ビリャレアルは同時に3人を交代。ニコラス・ペペ（FW）、タジョン・ブキャナン（MF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）に代わりアジョセ・ペレス（FW）、イリアス・アコマック（FW）、タニ・オルワセイ（FW）がピッチに入る。

その直後の47分ビリャレアルが同点に追いつく。イリアス・アコマック（FW）のアシストからサンティ・コメサーニャ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、48分コペンハーゲンが逆転。ヨラム・ザグ（DF）のアシストからイライアス・アシュリ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、56分ビリャレアルのアルフォンソ・ペドラサ（FW）のアシストからタニ・オルワセイ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

63分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルベルト・モレイロ（FW）からマノル・ソロモン（MF）に交代した。

71分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ヨラム・ザグ（DF）、ビクター・ダダソン（FW）に代わりビルガー・メリング（DF）、アンドレアス・コーネリウス（FW）がピッチに入る。

81分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ウィリアム・クレム（MF）、マッズ・エミル・マドセン（MF）に代わりビクトル・クラエソン（MF）、トーマス・デラネイ（MF）がピッチに入る。

83分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルフォンソ・ペドラサ（FW）からセルジ・カルドナ（DF）に交代した。

後半終了間際の90分コペンハーゲンが逆転。アンドレアス・コーネリウス（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

そのまま試合終了。コペンハーゲンが2-3で勝利した。

なお、コペンハーゲンに所属する鈴木 淳之介（MF）はフル出場した。

2025-12-11 04:40:23 更新