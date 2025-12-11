「笑顔が爽やかすぎる！」プレミア生観戦を報告した“意外な大物日本人俳優”にネット反響！「羨ましい」「ロンドン満喫してますね〜」
意外な日本人俳優がプレミアリーグ生観戦を報告し、話題を呼んでいる。
現地12月７日、クレイブン・コテージで開催されたロンドンダービー、フルアム対クリスタル・パレス戦を観戦したのは、俳優の西島秀俊さんだ。自身のインスタグラムでその様子を紹介し、「サッカー観に行きました。Thank you my friends! 鎌田選手良かった！」と興奮気味に綴った。黒のコートを着込んでピッチを指さしながら笑みを浮かべるショットや、みずから撮影した鎌田の写真も掲載。試合はアウェーのパレスが87分の決勝弾で２−１の勝利を収める激闘だった。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは小さくない反響が寄せられた。「まさかのクレイブン・コテージ」「開放感抜群ですね！」「元気をもらえました」「笑顔が爽やかすぎる！」「羨ましいかぎりです」「ロンドン満喫してますね〜」「うわわわわ！！ 推しが推しの試合観に行ってる」「サッカー好きとは知りませんでした」などなど、コメント欄は大きな賑わいを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「鎌田選手良かった！」西島秀俊さんが投稿した“プレミア生観戦”の様子をチェック！
現地12月７日、クレイブン・コテージで開催されたロンドンダービー、フルアム対クリスタル・パレス戦を観戦したのは、俳優の西島秀俊さんだ。自身のインスタグラムでその様子を紹介し、「サッカー観に行きました。Thank you my friends! 鎌田選手良かった！」と興奮気味に綴った。黒のコートを着込んでピッチを指さしながら笑みを浮かべるショットや、みずから撮影した鎌田の写真も掲載。試合はアウェーのパレスが87分の決勝弾で２−１の勝利を収める激闘だった。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは小さくない反響が寄せられた。「まさかのクレイブン・コテージ」「開放感抜群ですね！」「元気をもらえました」「笑顔が爽やかすぎる！」「羨ましいかぎりです」「ロンドン満喫してますね〜」「うわわわわ！！ 推しが推しの試合観に行ってる」「サッカー好きとは知りませんでした」などなど、コメント欄は大きな賑わいを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「鎌田選手良かった！」西島秀俊さんが投稿した“プレミア生観戦”の様子をチェック！