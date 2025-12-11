UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 カラバグとアヤックスの試合が、12月11日02:45にトフィク・バフラモフにて行われた。

カラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、エマニュエル・アダイ（FW）、アブデラー・ズビル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは板倉 滉（DF）、ラウル・モロ（MF）、カスパー・ドルベリ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。カラバグのエルビン・ヤファルグリイェフ（DF）のアシストからカミロ・ドゥラン（FW）がゴールを決めてカラバグが先制。

しかし、39分アヤックスが同点に追いつく。ショーン・ステュア（MF）のアシストからカスパー・ドルベリ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分カラバグが逆転。エルビン・ヤファルグリイェフ（DF）のアシストからマテウス・シウバ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

59分、カラバグが選手交代を行う。レアンドロ・アンドラーデ（MF）からナリマン・アクンザーデ（MF）に交代した。

65分、アヤックスは同時に2人を交代。カスパー・ドルベリ（FW）、板倉 滉（DF）に代わりドン・コナデュ（FW）、ユーリ・レヘール（MF）がピッチに入る。

70分、カラバグが選手交代を行う。カミロ・ドゥラン（FW）からオレクセイ・カシュチュク（MF）に交代した。

76分、アヤックスは同時に2人を交代。ショーン・ステュア（MF）、ラウル・モロ（MF）に代わりダフィ・クラーセン（MF）、ミカ・ゴドツ（FW）がピッチに入る。

79分アヤックスのルーカス・ローザ（DF）のアシストからオスカル・グロフ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに83分アヤックスが逆転。ドン・コナデュ（FW）のアシストからアントン・ガーエイ（DF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

84分、アヤックスが選手交代を行う。ジョルティ・モキオ（DF）からキアン・フィツジム（MF）に交代した。

87分、カラバグは同時に3人を交代。ペドロ・ビカーリョ（MF）、エルビン・ヤファルグリイェフ（DF）、マテウス・シウバ（DF）に代わりホニ・モンティエル（MF）、トラル・バイラモフ（DF）、ダニ・ボルト（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分アヤックスに貴重な追加点が入る。ミカ・ゴドツ（FW）のアシストからオスカル・グロフ（MF）がゴールを決めて2-4。2点差に広げる。

そのまま試合終了。アヤックスが2-4で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は先発し65分までプレーした。

2025-12-11 04:50:17 更新