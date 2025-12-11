“最高で最難級のウェンブリー決戦”日本代表がイングランド戦で必ず確認すべき３大ポイント。欧州予選全勝・無失点のスター軍団にどう挑む？【北中米W杯】
2026年３月31日、日本代表が聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。北中米ワールドカップまで約３か月というタイミングでのこの一戦は、森保ジャパンにとって重要な意味を持つ。 なにしろ、イングランドは今回の欧州予選で８戦全勝、しかも無失点という文字通り“欧州トップクラスの強国”なのだ。ハリー・ケイン（バイエルン）をはじめ、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）などワールドクラスが揃い、戦術が多彩なトーマス・トゥヘル監督の下でチーム力を高めている印象もあるスター軍団である。 オランダ代表と同じ４−２−３−１システムを使うイングランドは、“仮想オランダ”として最高の相手と言えるかもしれない。攻守のバランスが整っているチームで、１対１の局面で“ワールドクラス”を体感できる意味でも、日本にとっては最難級かつ有意義なテストマッチになりそうだ。 そして、舞台はウェンブリー。圧倒的アウェーの空気感の中で普段通りのパフォーマンスを発揮できるか。そこも大きな見どころになる。
北中米ワールドカップでの森保ジャパンの目標は優勝。そこを前提にすると、イングランドのような強国との対戦は避けて通れない。前回のカタール大会では痛快なカウンターサッカーでドイツやスペインを撃破したが、あれから数年経過した現在、当時と同じ戦い方が通用する保証はない。弱者の戦い方ではなく、イングランドのような相手にもどう主導権を握っていくか、そこが日本代表の大きなテーマになる。 その観点から、イングランド戦で必ず確認すべきポイントが次の３つだ。・前線トライアングル（上田綺世、久保建英、南野拓実）のハイプレスが機能するか。・左右のウイングバック（堂安律、中村敬斗か三笘薫）が高いポジションをキープできるか。・ボランチと最終ラインの連係で“主砲”ケインを抑え込めるか。 前線のプレスを剥がされ、ウイングバックが押し込まれるような展開がずっと続くようだと、世界制覇への道のりは極めて厳しくなるはず。その意味でも、日本代表の戦いぶりに注目したい。 このイングランド戦は現地時間の19時45分（日本時間４月１日の３時45分）にキックオフ予定だ。とにかく楽しみな一戦である。構成●サッカーダイジェストWEB編集部【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！