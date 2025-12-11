2026年３月31日、日本代表が聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。北中米ワールドカップまで約３か月というタイミングでのこの一戦は、森保ジャパンにとって重要な意味を持つ。 なにしろ、イングランドは今回の欧州予選で８戦全勝、しかも無失点という文字通り“欧州トップクラスの強国”なのだ。ハリー・ケイン（バイエルン）をはじめ、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）などワールドクラスが揃い、戦術が多彩なトーマス・トゥヘル監督の下でチーム力を高めている印象もあるスター軍団である。 オランダ代表と同じ４−２−３−１システムを使うイングランドは、“仮想オランダ”として最高の相手と言えるかもしれない。攻守のバランスが整っているチームで、１対１の局面で“ワールドクラス”を体感できる意味でも、日本にとっては最難級かつ有意義なテストマッチになりそうだ。 そして、舞台はウェンブリー。圧倒的アウェーの空気感の中で普段通りのパフォーマンスを発揮できるか。そこも大きな見どころになる。