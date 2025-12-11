「日本の発表に衝撃と恐怖」「アジア最強が挑む」日本代表の強豪イングランドの対戦決定に韓国メディアが驚愕！「驚くべき理由は…」
日本サッカー協会は12月10日、日本代表が来年３月31日に、聖地ウェンブリーでイングランド代表と国際親善試合を行なうと発表した。
この決定に驚きを隠せなかったのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ワールドカップ優勝を目指す日本代表の公式発表に衝撃と恐怖。アジア最強が、ケイン＆ベリンガムを擁し、トゥヘルが率いるイングランドとの親善試合に臨む」と報じている。
「これは、イングランドから見ても、日本代表が着実に力をつけていることを示している。３月の代表戦は、ワールドカップ前の数少ない親善試合の一つであり、最後の準備のチャンスとなる。イングランドは、この機会を日本戦で活かすことを決断した」
同メディアは「日本がイングランドとの対戦を実現させたことに驚くべきもう一つの理由は、イングランドがワールドカップでアジアのチームと対戦しないという点だ。組分け抽選で、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループLに振り分けられた。アジアのチームがいないにもかかわらず、日本が親善試合に選ばれたという事実は、イングランドが日本を高く評価していることを示している」と驚嘆。こう続けた。
「日本はこれまでイングランドと３度対戦し、１分け２敗となっている。しかし、ブラジル戦で初勝利を挙げ、勢いを取り戻しつつある。もし日本がイングランドに乗り込み、サッカーの母国で優勝候補の一角であるイングランドを破れば、日本への評価はさらに高まるだろう。今回のワールドカップで、日本は準決勝進出だけでなく、優勝も強く望んでいる」
ちなみに、韓国代表はまだ３月の対戦相手は決定していない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
