「第70回船橋記念」（S3）は10日、船橋競馬場で行われた。3コーナーで先頭に立った1番人気エンテレケイアがそのまま逃げ切って昨年に続く連覇を達成。重賞5勝目を飾った。これが引退レースのカジノフォンテンは5着だった。

吉原の強気がエンテレケイアを連覇に導いた。「今年は馬の調子はいいのに結果を出せず、悔しい思いをしていた。絶対勝つぞという気持ちだった」。内リノデスティーノとの主導権争いを制して3コーナーで先頭に立つと、直線でさらにリードを広げる。最後は後方から伸びてきたザイデルバストを3/4馬身抑えてゴールを駆け抜けた。脱鞍所に引き揚げてくると「いや〜良かった」と安堵（あんど）の笑顔。「（ハナは）譲らない気持ちで乗っていた。もうひと踏ん張りするこの馬の良さを生かせて良かった」と胸を張った。

小久保師も「（先頭に立って）抜け出してからスッと動き始めていたし、前に馬がいない方がいい。最後もいい根性を見せてくれた」とご満悦。次走は「第63回ゴールドカップ」（S1、23日、浦和）が有力になりそう。短距離路線の王者の地位を固める。

◆エンテレケイア 父アジアエクスプレス 母スターレット（母の父ブライアンズタイム） 牡7歳 浦和・小久保智厩舎 馬主・小田吉男氏 生産者・北海道浦河町の谷川牧場 戦績45戦11勝（南関東37戦10勝） 総獲得賞金1億5642万円。