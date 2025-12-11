『第174回芥川賞・直木賞』の候補作が11日、発表されました。芥川賞には、5作品がノミネートされました。

■久栖博季『貝殻航路』

芥川賞は、純文学の中・短編作品の中から最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第174回芥川龍之介賞候補作品＞・久栖博季『貝殻航路』・坂崎かおる『へび』・坂本湾『BOXBOXBOXBOX』・鳥山まこと『時の家』・畠山丑雄『叫び』

久栖博季さん（38）は、北海道釧路出身。2021年『彫刻の感想』で第53回新潮新人賞を受賞してデビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

■坂崎かおる『へび』

坂崎かおるさん（41）は、東京都生まれ。2020年に『リモート』で第1回かぐやSFコンテスト審査員特別賞を受賞。『海岸通り』が第171回芥川賞の候補作に選ばれていて、今回で2度目のノミネートとなりました。

■坂本湾『BOXBOXBOXBOX』

坂本湾さん（26）は、北海道札幌市生まれ、沖縄県宮古島育ち。2025年『BOXBOXBOXBOX』で第62回文藝賞を受賞しデビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

■鳥山まこと『時の家』

鳥山まことさん（33）は、兵庫県宝塚市出身。2023年『あるもの』で第29回三田文學新人賞を受賞し、デビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

■畠山丑雄『叫び』

畠山丑雄さん（33）は、大阪府吹田市生まれ。2015年『地の底の記憶』で第52回文藝賞を受賞し、デビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。