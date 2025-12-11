生活保護費を２０１３年から３年間、大きく減額していたのは違法だ、とした今年６月の最高裁判決を受け、政府が救済策をまとめた。

それによると、物価の下落を反映した当時の引き下げ率（４・７８％）を見直して２・４９％にまで縮小し、その差額分である約１０万円を、減額された全３００万世帯に補償する。

また、この裁判の原告約７００人には、訴訟にかかった負担を考慮し、「特別給付金」として約１０万円を上乗せするという。

政府は、こうした救済策を行うため、２５年度補正予算案に１４７５億円を計上した。

生活保護制度は、１９８４年に消費動向などを反映させる現行の仕組みとなった。それ以降、生活保護費が減額された例はあるが、今回裁判で争われた４・７８％の引き下げ率は、過去のケースを大きく上回っている。

病気やけがなどで仕事に就けず、経済的に困窮することは誰にでも起こりうる。生活保護が人々の暮らしを支える「最後の砦（とりで）」であることを考えれば、大幅な減額には慎重であるべきだ。

政府は、救済策の内容について当時の受給者の理解が得られるよう丁寧に説明するとともに、着実な支給を目指さねばならない。

２０１３〜１５年の引き下げは、第２次安倍政権下で行われた。自民党が前年の衆院選で「生活保護費の原則１０％カット」を公約に掲げていたことが、政権の判断に影響を与えたとみられている。

当時はリーマン・ショックや東日本大震災の影響が続いており、雇用情勢が悪化していた。北海道や東京都などでは最低賃金で働く人の月給が、毎月支給される生活保護費を下回っていた。これでは就労意欲を奪いかねない。

また、生活保護に対する批判も強かった。経済力があるのに生活保護を受ける不正受給が相次いだほか、路上生活者に生活保護申請を指南し、受給額の一部を搾取する問題も起きた。

最高裁は６月の判決で、生活保護費を当時引き下げたこと自体は違法としなかった。

しかし、政府が減額率を決めた際に専門家の審議を経ず、引き下げの合理的な根拠を示していなかったと断じ、一連の手続きを生活保護法違反とした。

当時の風潮に影響を受け、厚生労働省が引き下げを十分に吟味せずに決めていたとすれば不適切だ。当時の対応が妥当だったのか、検証する必要がある。