安定した安価な電源を確保し、経済を活性化させる意義は大きい。

原子力発電所は、脱炭素化社会の切り札ともなる。再稼働を着実に進めていくことが重要だ。

北海道の鈴木直道知事は、北海道電力・泊原発の再稼働に同意すると表明した。北海道と、地元を含めた４町村の同意が出そろったことになる。北電は２０２７年の早い時期に、審査に合格した３号機の再稼働を目指す方針だ。

泊原発は１〜３号機がある。１１年の東日本大震災後、翌年５月までに順次、停止した。

北電は１３年７月、原子力規制委員会に安全審査の申請を行ったが、説明の不十分さなどから、審査に合格するまで、過去最長となる１２年もの期間を要した。

甚大な被害をもたらした東京電力福島第一原発の事故を見ても再発防止策の徹底は必須だ。

鈴木知事は、電力の安定供給や電気料金の引き下げ、温室効果ガス削減などの利点を挙げ、再稼働を認めた。北電は知事の判断を重く受け止め、住民の不安が払拭（ふっしょく）されるよう、防潮堤の建設など準備に万全を期さねばならない。

原発を取り巻く世論には変化も見える。ロシアのウクライナ侵略でエネルギーの安定供給が脅かされている上、脱炭素化を進める国際的な責務もある。電力料金の高さから、工場が海外に流出する事態を防ぐという課題も重い。

このような事情から再稼働への理解が広がったことも、知事の判断を後押ししたのではないか。

特に、北海道経済を活性化する効果は大きい。道内の電気料金は、国内で最も高い水準にある。再稼働で家庭向けの電気料金は約１１％引き下げられるという。

道内では、先端半導体の国産化を目指すラピダスが２７年度に量産を始める。膨大な電力を消費するため再稼働への期待は高い。人工知能（ＡＩ）向けデータセンターの立地も促そう。産業競争力の強化に資するのは確実だ。

政府のエネルギー基本計画では、４０年度の電源構成について、太陽光など再生可能エネルギーを４〜５割、火力を３〜４割、原子力を２割とする方針だ。

震災後、国の新たな安全審査のもと、西日本を中心に１４基の原発が再稼働した。先月には新潟県の花角英世知事が東電柏崎刈羽原発の再稼働を容認した。

それでも原子力の目標達成には足りない。電力会社が新増設を含めた投資を行えるよう、政府が支援することも大切になる。