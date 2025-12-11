『第174回芥川賞・直木賞』の候補作が11日、発表されました。直木賞には、5作品がノミネートされました。

直木三十五賞は、新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本（長編小説もしくは短編集）のなかから、最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第174回直木三十五賞候補作品＞・嶋津輝『カフェーの帰り道』・住田祐『白鷺立つ』・大門剛明『神都の証人』・葉真中顕『家族』・渡辺優『女王様の電話番』

■嶋津輝『カフェーの帰り道』

嶋津輝さん（56）は、東京都荒川区出身。2016年に『姉といもうと』で第96回オール讀物新人賞を受賞し、2019年に受賞作を収めた『スナック墓場』でデビュー。『襷がけの二人』が第170回直木賞の候補作に選ばれていて、今回で2度目のノミネートとなりました。

■住田祐『白鷺立つ』

住田祐さん（41）は、1983年兵庫県生まれ。2025年に『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞し、同年に同作でデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

■大門剛明『神都の証人』

大門剛明さん（51）は、三重県伊勢市生まれ。2009年に『ディオニス死すべし』で第29回横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をＷ受賞し、同年、本作品を改題した『雪冤』でデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

■葉真中顕『家族』

葉真中顕さん（49）は、東京都八王子市生まれ。2012年に『ロスト・ケア』で第16回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、翌年に同作品でミステリー作家としてデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

■渡辺優『女王様の電話番』

渡辺優さん（38）は、宮城県仙台市生まれ。2015年に『ラメルノエリキサ』で第28回小説すばる新人賞を受賞し、翌年に同作品でデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。