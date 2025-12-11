エレスの「イーカイロ オーバル」

寒い季節には、繰り返し使える充電式のカイロが便利だ。モバイルバッテリー機能を搭載するほか、握りやすい形にしたり、10種類のデザインから選べるようにしたりと工夫を凝らしている。（共同通信＝増井杏菜記者）

家電や雑貨を手がけるエレス（東京）の「イーカイロ オーバル」は、手のひらを温めつつ、モバイルバッテリーとしても使えるのが特徴。ハンドストラップも付けた。

42度と47度の2段階の温度設定が可能で、最大で5時間使えるという。充電回数は約300回まで。花柄やチェック柄など5種類を用意した。販売価格は3520円。

電子雑貨などを展開するNAKAGAMI（松山市）の「スマリー 繰り返し使える充電式カイロ（ハンドウオーマー）」は、手になじみやすいビーンズ（豆）の形にした。モバイルバッテリー機能も搭載した。

電源を入れると5秒ほどで温まり、45度と55度の温度を選べる。持ち運び用ポーチやストラップも付けた。参考価格は2980円。

インテリアや雑貨を手がける「Francfranc」（フランフラン・東京）の「繰り返し使えるカイロ」は、長円形でモダンフラワー柄やオーロラカラーなど豊富な計10種類から選べる。

温度は45度か50度に設定できる。一部商品には電源を切り忘れても安心な6時間で自動で切れる機能も付けた。モバイルバッテリーとしても使える。販売価格は種類で異なるが3480〜3980円。（いずれも価格は変動する場合があります）

NAKAGAMIの「スマリー 繰り返し使える充電式カイロ（ハンドウオーマー）」

Francfrancの「繰り返し使えるカイロ」