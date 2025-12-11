映画監督谷健二氏が手がけるショートドラマ「イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記」が勢いに乗っている。

11月11日にドラマアプリ「BUMP」で3分×20話で公開されると約1週間で公式切り抜き動画で100万回再生の話が出るなど話題に。出演する倉須洸（22）矢野ななか（20）石津我聞（25）北代高士（39）が10日までに取材に応じ、見どころなどを語った。

大阪の人気風俗店を経営してきた兎我野成氏の独自マネジメント哲学をまとめた著書をもとに描く童貞スタッフの成長と恋の物語。

主演の誠役の倉須は、うれしさと同時に難しい題材への挑戦に不安もあったといい「どんな世界に行っても一度前に出て、仮に失敗したとしても何か得られるものはあるということを伝えたくて不器用なりに演じました」と振り返った。

グラビアのほか「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演などでも注目を集めるヒロイン役の矢野とは互いに初のキスシーンにも挑戦した。北代は「2人が本当にドキドキしているのが画面を通してすごく伝わっています」と明かし、矢野も何度かあるシーン中で居酒屋で（演じる）夏恋が誠の頬にキスするシーンを挙げ「スローできれいな映像でしたし、誠の表情もちゃんと誠らしいところが推しです」と紹介した。

公開にあたっては谷監督が自ら特製ティッシュを作って街中で配るなどPRにも力を入れた。石津は「ポップな物語なので、あまり気負いせず楽しく見てもらえたら」と呼びかけた。【松尾幸之介】