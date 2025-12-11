前回は２７年ぶりの両賞とも該当作なしだった第１７４回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表された。

いずれも候補作は５作。各賞の４人の候補者は、初ノミネートとなるフレッシュな陣容となった。前回は「出版不況の中で、書店のことを考えていない」「賞の矜持（きょうじ）を示した」などと議論を呼んだだけに、選考委員の判断が注目される。

芥川賞の４人の初候補者のうち、坂本湾さん（２６）は今年の文芸賞を受賞したばかりの新鋭。候補作「ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ」は、配送センターで様々な事情を抱えながら働く４人を描く現代的な作品だ。ほかの初候補の３人は、三島由紀夫賞の候補歴がある畠山丑雄さん（３３）らいずれも３０代だった。

直木賞は今年、松本清張賞を受けた住田祐（さち）さん（４１）のデビュー作「白鷺立つ」が候補となった。同作は江戸時代の比叡山延暦寺を舞台に、険しい山道を歩き通す過酷な修行「千日回峰行（せんにちかいほうぎょう）」に挑む僧たちを描き、目新しい題材を扱う内容も話題となった。

今年７月の「該当作なし」の発表後は、受賞作を販売できないため、候補作のフェアなどを行う書店もあった。法政大の田中和生教授は、「文学の変革期である今、優れた作家の選考委員が文学の価値を共有し、受賞作を選んでくれるだろうと期待している」と話す。

選考会は来年１月１４日、東京・新喜楽で。